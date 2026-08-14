Qué significa el “McMindfulness”: cuando meditar 10 minutos no alcanza si no cambia la forma de trabajar

En la vorágine corporativa actual, la búsqueda de bienestar ha dejado de ser una exigencia accesoria para convertirse en una prioridad estratégica. Pausas activas, aplicaciones móviles corporativas y salas de silencio se han incorporado con rapidez al paisaje de las empresas. Sin embargo, bajo la premisa de cuidar al colaborador, con frecuencia se cae en una trampa sutil: la superficialidad.

Frente al agotamiento crónico y la sobreestimulación constante, muchas organizaciones han adoptado parches de alivio rápido que desvirtúan la esencia de las disciplinas contemplativas. Es lo que en el ámbito de la psicología y el desarrollo organizacional ya se conoce abiertamente como “McMindfulness”: una versión descafeinada y cosmética de la atención plena.

La trampa del consumo rápido en la oficina

La analogía con la conocida cadena de comida rápida sintetiza con precisión el fenómeno. En lugar de propiciar una transformación genuina en la cultura laboral, la práctica se envasa para el consumo inmediato, buscando apagar incendios emocionales en minutos sin revisar las estructuras que provocan ese desgaste.

El especialista Gustavo Geerken, graduado en Relaciones Internacionales, counselor y referente con casi dos décadas transmitiendo e instruyendo en la práctica de mindfulness, describe con claridad los riesgos de este enfoque instantáneo:

Frente al agotamiento crónico y la sobreestimulación constante, muchas organizaciones han adoptado parches de alivio rápido Shutterstock

“Algunas organizaciones implementan algo que se ha denominado ‘McMindfulness’. Aquí la práctica es despojada de su sentido profundo, que es promover un bienestar genuino y aliviar el sufrimiento, y se la usa simplemente como una forma de desconexión momentánea”, advierte Geerken.

El peligro de este paradigma reside en usar la meditación como un mecanismo de evasión: un espacio breve para anestesiar la tensión antes de volver a un ritmo insostenible. Frente a esta mirada utilitaria, la atención plena propone un camino inverso.

“La práctica de mindfulness no es para escaparnos de las dificultades, sino para encararlas desde otro lugar, con más lucidez y menos carga”, sintetiza el especialista.

Meditación informal: la presencia integrada a la jornada real

Uno de los mayores obstáculos para su adopción en las empresas es el mito de la logística rígida. Se suele asumir que meditar requiere detener la agenda, encender sahumerios o aislarse en un entorno completamente calmo. Si bien la meditación formal (sentarse a observar la respiración y el mundo interno) es una base de entrenamiento insustituible, el impacto real en la vida laboral ocurre cuando la actitud se traslada a la acción diaria.

Se suele asumir que meditar requiere detener la agenda Getty Images

“La meditación no se limita a los momentos de práctica formal en los que nos sentamos a observar nuestro mundo interno”, detalla Geerken. “También meditamos informalmente en medio de las actividades cotidianas: al caminar por la calle, en la oficina, en el gimnasio o en la vida familiar. Todo aquello que hacemos con atención plena es una forma de meditación”.

Integrar el mindfulness a la jornada de trabajo significa aprender a responder conscientemente en lugar de reaccionar en automático. Se manifiesta en la calidad de atención depositada al redactar un correo decisivo, en la escucha activa durante una reunión compleja o en la capacidad de hacer una pausa de un minuto antes de tomar una determinación bajo presión. Respaldado ampliamente por investigaciones científicas, este hábito actúa como un regulador del sistema nervioso que evita el arrastre emocional del malhumor y la ansiedad.

Del recurso individual al bienestar compartido

El trabajo ocupa una porción determinante del tiempo y la energía vital. Cuando se transforma en una fuente incesante de fricción, su impacto rebalsa inevitablemente hacia el plano personal y familiar. Promover herramientas verdaderas para procesar el estrés no es un lujo corporativo, sino una responsabilidad hacia el desarrollo humano.

Promover herramientas verdaderas para procesar el estrés es una responsabilidad hacia el desarrollo humano Shutterstock

Con el objetivo de trascender las intervenciones superficiales y promover una cultura de bienestar sustentable, instituciones de trayectoria como la Fundación Columbia han diseñado programas específicos para organizaciones. A través de formatos adaptables a la realidad de cada equipo —que van desde conferencias y talleres introductorios hasta cursos de formación continua y espacios semanales de meditación coordinados por Gustavo Geerken—, la propuesta combina fundamentos teóricos, ejercicios prácticos, audioguías y material de lectura para sembrar hábitos de presencia real en el día a día.

El desafío para los líderes y áreas de gestión de personas radica en dar el salto: abandonar el paliativo ocasional del McMindfulness e invertir en programas con solidez técnica y vivencial. Cultivar la lucidez y la presencia no solo mejora el clima organizacional, sino que devuelve al trabajo su capacidad de ser un espacio de realización, criterio y claridad.