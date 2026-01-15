¿Se puede tomar el agua del mar?

¿Hay algo que relaje más que un chapuzón en el mar? Con tan solo una refrescada, el cuerpo se resetea, se llena de energía y recobra la vitalidad. Gracias a sus beneficios físicos y mentales, en los últimos años, surgió una nueva tendencia: beber el agua de mar.

Con el hashtag #drinkseawater (beber agua de mar), usuarios de todo el mundo se filman mientras la sirven en un vaso o destapan una botella y luego la toman. Otros, también comparten videos donde comentan acerca de las ventajas de su consumo: calma las dolencias, oxigena la sangre, limpia el intestino y regula la ansiedad.

Según explicó la médica y homeópata española Teresa Ilari en Origen, Congreso Internacional de Bienestar que se realizó en el Auditorio de Belgrano en febrero, el agua de mar “tiene que ver con un elemento que le dio vida al planeta”. Y para ella su antigüedad la hace totalmente noble y única: “Contiene todos los minerales que están presentes en la tabla periódica y que el organismo necesita, tales como el zinc, el magnesio, el calcio, el potasio y el hierro. Por esta razón, cuando la incorporamos, nos da vida y hace que las células actúen mejor”, añadió Ilari.

Desde la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos la describen como una aliada para potenciar la salud debido a que no contiene carbohidratos, grasas, proteínas ni materiales bioactivos que suelen causar efectos adversos en el organismo.

Y fue gracias a estas virtudes, que en las últimas décadas, muchos curiosos por las terapias alternativas decidieron aprovechar todo lo que el mar ofrece. Por ello, surgieron empresas destinadas a fabricar y distribuir agua envasada en bidones y botellas para el consumo diario.

"Cuando ingerimos agua de mar, obtenemos vida y las células se nutren", Teresa Ilari, médica y homeópata Getty

Si bien el furor por consumir agua de mar es relativamente reciente, lo cierto es que esta práctica existe desde principios del siglo XX. Su precursor fue el biólogo y fisiólogo francés René Quinton, quien investigaba distintas terapias para curar las células dañadas del cuerpo. Entre sus descubrimientos, encontró en el agua de mar un camino hacia la sanación y en 1904 publicó su primer libro llamado “El agua de mar, un medio orgánico”.

A través de sus páginas, plasmó su teoría acerca de que la sangre, las lágrimas y el sudor de todos los vertebrados estaban compuestos por un 70% de agua salada. Con estos argumentos entre manos, en 1905 inauguró su primer laboratorio dedicado a esterilizar agua de mar y ofrecérsela a sus pacientes como una medicina alternativa para reponerse de cualquier malestar.

¿Cuáles son los beneficios del agua de mar?

Sucede que al tratarse de un elemento puro y natural ofrece múltiples ventajas para el organismo. En esta línea, Ilari comenta que tiene características curativas y preventivas: “Impacta a nivel celular, entonces le permite a nuestro cuerpo sanar y funcionar eficazmente”, dice la especialista y asegura que, en consecuencia, ayuda a mejorar la calidad de vida.

El agua de mar tiene beneficios curativos y preventivos Shutterstock

Ilari también la describe como una aliada para quienes padecen afecciones respiratorias como también para los que sufren hipertensión y cardiopatías ya que ayuda a desinflamar y desinfectar los tejidos enfermos. La salud gastrointestinal obtiene beneficios en tanto que el agua de mar “limpia el organismo”. Por último, se recomienda para el cuidado bucal y de la pie, en casos de presentar acné y dermatitis.

¿Cómo se consume el agua de mar?

Los especialistas aconsejan su consumo a personas sanas con el fin de revitalizarse y a deportistas ya que aumenta su energía. También a aquellos individuos con trastornos y patologías crónicas o distintos tipos de dolencias.

Ilari explica que dicho producto se puede consumir en distintos formatos: por vía oral, en gotas como enjuague bucal o para usar en nebulizaciones. Aunque a la hora de beberla, hay dos maneras diferentes de prepararla en base a su fin: nutricional o terapéutico.

El agua de mar se recomienda a personas sanas, deportistas y aquellas con patologías crónicas Shutterstock

Una de estas opciones es conocida como isotónica. Para prepararla hay que utilizar un recipiente de un litro en donde tres partes sean de agua potable y una de mar. Esta bebida contiene la misma cantidad de sal que tiene el organismo. Por ello, Ilari la aconseja para consumo habitual y para mantener el equilibrio de las funciones del organismo.

Por otro lado se encuentra la hipertónica que posee un nivel de salinidad más alto que el del organismo. En este caso, el agua de mar no se diluye, se consume casi en su formato original. Según Ilari, esta es ideal para combatir enfermedades crónicas como puede ser la artritis y la diabetes.

¿Tiene contraindicaciones el consumo de agua de mar?

Los especialistas sugieren arrancar de a poco. En el caso de la bebida isotónica recomiendan un vaso diario y aumentar la cantidad a medida que el cuerpo se acostumbra. Por el contrario, cuando se trata de la hipertónica, su ingesta se limita nada más que a una o dos cucharaditas.

De todas maneras hacen hincapié en que cada organismo es distinto y por lo tanto “es importante escucharse para saber cuál es la cantidad ideal para uno”, comunican.

Al respecto, Yael Hasbani, Health Coach, certificada en Salud y Nutrición Holística, relata la importancia de estar atentos a su consumo ya que el exceso de sal en ocasiones puede causar deshidratación. Por ello, recomienda que en caso de tomar este tipo de bebidas o gaseosas por ejemplo, conviene beber a la par un vaso de agua mineral. De esta manera, “te asegurás estar hidratado”, comenta.

En el camino hacia el bienestar, son muchas las técnicas que se pueden adoptar. Depende de cada persona y de su estado de salud los beneficios que obtendrá o no de cada una. Previo a indagar en tendencias nuevas, es fundamental asesorarse con un profesional y tener en cuenta que lo que es bueno para uno, puedo no serlo para otros.