Sobrepeso y obesidad: la cápsula inteligente que se transforma en balón dentro del estómago y busca ayudar a sostener el descenso de peso

El sobrepeso y la obesidad avanzan a nivel global y también en Argentina. Según datos del Ministerio de Salud, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso, una condición asociada a mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular y múltiples alteraciones metabólicas.

“La obesidad es una enfermedad multicausal, en la que intervienen factores biológicos, hormonales, genéticos y ambientales. La alimentación saludable, el descanso adecuado y la actividad física constituyen pilares fundamentales del tratamiento.”, explica el Dr. Edgardo Serra, Director de CIEN- Centro Integral de Nutrición y Obesidad.

Sin embargo, el especialista advierte que el mayor desafío no es iniciar el descenso, sino sostenerlo en el tiempo.

“Bajar de peso es solo una parte del tratamiento. El verdadero desafío es mantener ese descenso y evitar la recuperación del peso.”

Serra explica que hoy el abordaje del exceso de peso evolucionó hacia modelos integrales.

“La obesidad es una enfermedad crónica que requiere un abordaje médico integral. En muchos casos los pacientes han intentado múltiples estrategias para bajar de peso sin lograr sostener los resultados. Por eso hoy el tratamiento combina cambios en el estilo de vida con herramientas terapéuticas como el Programa Allurion que acompañan ese proceso.”

El paso a paso del balón gástrico

La cápsula inteligente que se transforma en balón

El procedimiento se realiza en consultorio y dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos. El paciente ingiere la cápsula bajo supervisión médica y, una vez que llega al estómago, el especialista la llena con líquido mediante un pequeño catéter.

En pocos minutos, la cápsula se convierte en un balón que ocupa espacio dentro del estómago, generando sensación de saciedad y ayudando a reducir la ingesta.

El procedimiento no requiere cirugía, ni endoscopía ni anestesia, y el paciente puede retomar sus actividades habituales el mismo día.

El dispositivo permanece alrededor de 16 semanas y luego se elimina de manera natural.

Esta tecnología forma parte del Programa Allurion, un abordaje médico que combina esta herramienta con seguimiento clínico, acompañamiento nutricional y monitoreo del progreso del paciente.

A nivel global, el programa ya fue utilizado por más de 200.000 pacientes, aportando una amplia experiencia clínica en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad.

El rol clave de los hábitos

La Dra. Marianela Ackermann, médica especialista en nutrición, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), señala que el tratamiento requiere un abordaje integral, ya que el éxito no depende únicamente de iniciar el descenso de peso, sino de desarrollar estrategias que permitan sostenerlo en el tiempo.

“El tratamiento del sobrepeso y la obesidad requiere trabajar sobre distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas. Lograr un descenso de peso sostenido implica abordar los hábitos alimentarios, la actividad física y también las conductas vinculadas con la manera en que las personas se relacionan con la comida.”

La especialista explica que el cambio de hábitos constituye la base de cualquier tratamiento.

“El abordaje no pasa solamente por una indicación alimentaria. Implica aprender a mejorar la relación con la comida, desarrollar mejores elecciones alimentarias, incorporar movimiento en la vida cotidiana y también trabajar sobre factores como el descanso, el estrés y las emociones, que muchas veces influyen en cómo comemos. Muchas personas, por ejemplo, identifican que comen más en momentos de ansiedad o de cansancio, y aprender a reconocer esas situaciones también forma parte del tratamiento.”

“Hoy contamos con más opciones que pueden ayudar al paciente a iniciar el descenso de peso, pero el objetivo siempre es acompañar ese proceso con cambios concretos, posibles y sostenibles en el estilo de vida.”

“El tratamiento del sobrepeso y la obesidad requiere acompañamiento profesional y seguimiento. Cuando el paciente cuenta con un equipo que lo guía, es más fácil atravesar el proceso, entender qué le pasa con la alimentación y construir un estilo de vida que pueda sostenerse a largo plazo.”

Un problema crónico que requiere abordaje médico

El Dr. Carlos Esquivel (MP 30624), jefe del Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Sanatorio Allende de Córdoba, advierte que la obesidad no debe abordarse como una cuestión estética.

“La obesidad y el sobrepeso son un problema de salud crónico. No aparecen en un día ni se solucionan en una semana. Su importancia radica en prevenir las comorbilidades que esta enfermedad puede generar.”

El especialista recuerda que en Argentina 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso, según datos del Ministerio de Salud.

“Incluso reducciones moderadas pueden tener un impacto muy significativo en la salud. La pérdida del 10% del peso corporal puede reducir el riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular.”

“La cápsula que se convierte en balón dentro del estómago forma parte de un programa médico integral diseñado para ayudar a iniciar y sostener el descenso de peso.”

Indicaciones médicas y abordaje integral

El Dr. Pedro Martínez Duarte, jefe del Servicio de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital Universitario Austral y ex presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), explica que la indicación del tratamiento siempre debe surgir de una evaluación médica individual y multidisciplinaria.

“La obesidad requiere un abordaje integral que incluye nutrición, salud mental, médicos clínicos y cirujanos bariátricos.”

En la consulta, los especialistas analizan distintos factores antes de definir el tratamiento más adecuado.

“Evaluamos el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa corporal, las enfermedades asociadas y los intentos previos de descenso de peso, entre otros aspectos. En general, el tratamiento está indicado en pacientes mayores de 16 años con un índice de masa corporal igual o superior a 27.”

Según el especialista, el balón gástrico ingerible forma parte de un programa médico integral.

“La cápsula expandible que se convierte en balón dentro del estómago forma parte de un programa que incluye seguimiento médico, acompañamiento nutricional, cambios en el estilo de vida y herramientas digitales para el monitoreo del paciente.”

Además, destaca que el tratamiento puede complementarse con otras herramientas terapéuticas.

“En algunos pacientes también puede combinarse con medicación para potenciar los resultados. La clave es evaluar cada caso y definir cuál es la mejor estrategia para cada paciente.”

Para Duarte, el objetivo final del tratamiento no es solamente lograr una reducción inicial del peso corporal.

“La meta es lograr una pérdida de peso sostenida en el tiempo y mejorar la salud metabólica del paciente.”

