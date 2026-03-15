Son argentinos y hacen dulces, quesos, aceite de oliva y vinos

En la historia de la Patagonia argentina perduran las huellas de los salesianos de Don Bosco. Hacia fines de 1893, cuando el extremo sur del continente era un mapa de disputas, surgió por iniciativa de monseñor José Fagnano la Misión Salesiana de Nuestra Señora de la Candelaria. No nació solamente como un puesto de avanzada, sino como un refugio de asistencia y promoción para el pueblo selk’nam, que en aquel entonces enfrentaba la persecución y el exterminio en su propia tierra a manos de una colonización que amenazaba su existencia.

Con el correr de las décadas, esa misión de frontera se fue transformando, adaptándose a las necesidades de una población en aumento que encontraba en el clima hostil de Tierra del Fuego su mayor desafío. En 1920, la institución mutó en escuela agraria para formar a los hijos de la Colonia Agrícola de Río Grande y se convirtió en el centro educativo de la ciudad. Los salesianos fundaron el primer jardín de infantes, secundario y terciario de la región. Hoy, ese mismo suelo donde se forjó la identidad fueguina invita a colaborar con la compra de productos para seguir sosteniendo la escuela y descubrir las huellas de aquellas comunidades.

La custodia de la memoria

Carlos Martinic es el encargado del Archivo Histórico de la Casa Salesiana y el custodio apasionado de esta memoria. Su vínculo con la institución no es solo profesional, ya que además Martinic es un exalumno de la Misión. “Algo que me marcó muchísimo fue la invitación constante a actividades de servicio a la comunidad, lo que me llevó a comprometerme durante años en distintas actividades”, relata.

Por lo pronto, la visita a la Escuela Agrotécnica es mucho más que un tour turístico; es un encuentro con un entramado histórico que incluye monumentos históricos nacionales protegidos por su valor patrimonial y humano. Se destaca el Museo Salesiano Monseñor Fagnano, fundado en 1913, un espacio que conserva la memoria viva del pueblo selk’nam y su encuentro con los misioneros salesianos y las Hijas de María Auxiliadora. Allí, el visitante puede recorrer la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria (1898), considerada el edificio más antiguo de Río Grande. También el taller de las mujeres, donde nativas e Hijas de María Auxiliadora intercambiaban saberes textiles; la Casa de la Misión, que albergó a los huérfanos del pueblo selk’nam y el cementerio de la Misión, que conserva la sepultura de misioneros y nativos hasta su clausura en 1947.

Foto actual del complejo educativo salesiano

El rescate de este archivo no ha sido una tarea sencilla. Martinic lidera un riguroso proceso de conservación preventiva de documentación y fotografía original para desafiar la historiografía oficial que, durante años, fue incompleta u omitió datos cruciales. “La historiografía muchas veces omitió datos que para nosotros tienen muchísimo valor, pero que en su momento no respondían a las búsquedas de los historiadores. Se presentó a los misioneros como grandes civilizadores, pero leyendo las fuentes primarias hemos descubierto un proyecto que buscó rescatar la tradición ancestral selk’nam”, explica el encargado del Archivo Histórico de la Casa Salesiana. Este archivo revela que, conscientes de las intenciones de los Estados y terratenientes que buscaban la eliminación de los fueguinos, los misioneros “defendieron con todos los recursos disponibles a los pueblos nativos”. Esta perspectiva cambia radicalmente la experiencia del turista, que deja de ver un edificio antiguo para ver un baluarte de resistencia y humanidad.

El complejo de la Misión es hoy una Escuela Agrotécnica en pleno desarrollo donde los estudiantes participan en espacios didáctico-productivos que desafían la estacionalidad extrema de Tierra del Fuego. Desde la ganadería y el tambo ovino en primavera hasta la elaboración de quesos y dulces en los meses de invierno, el aprendizaje es permanente y físico.

“La escuela sorprende constantemente. Si bien no está permitido recorrer todas las secciones, uno siempre se encuentra con estudiantes que realizan trabajos de los más diversos junto a sus docentes instructores. El clima siempre es un desafío, desde arrear animales con ráfagas intensas de viento en el verano hasta arreglar alambrados en medio del frío y el hielo”, describe Martinic.

Esa resiliencia climática es, en realidad, una escuela de vida. El valor agregado de los productos no está solo en la técnica agrícola, sino en la promoción integral de los alumnos. “Lo aprendido en la escuela transforma e integra la vida de muchos estudiantes, quienes luego logran desarrollar sus propios proyectos productivos locales que dan valor agregado a nuestra labor educativa”, apunta. De esta manera, la venta de estos productos a través de la organización Por los Jóvenes financia becas y equipamiento, cerrando un círculo de solidaridad donde el trabajo del alumno sostiene la oportunidad de otro.

La propuesta de bienestar y turismo solidario se extiende hacia el norte, en la zona cuyana. En la obra de Don Bosco de Rodeo del Medio, el turismo se vive entre viñedos que han alcanzado la excelencia técnica, siendo consagrados en 2025 como los más premiados de Latinoamérica. Los productos elaborados por los alumnos han dejado de ser artesanales para competir en las grandes ligas mundiales: vinos como el Red Velvet, acreedor de la Doble Medalla de Oro, o su aceite de oliva virgen extra, posicionado en el puesto 12 a nivel mundial, son testimonio de la calidad que han alcanzado sus productos.

Los productos que se elaboran en las escuelas agrotécnicas como la de Río Grande tienen un fin solidario e impacto social a través de Por los Jóvenes – Don Bosco.

Cada botella y cada frasco tiene un valor agregado: lo recaudado se destina íntegramente a propuestas educativas y formación para el trabajo de jóvenes en contextos de vulnerabilidad. Así, elegir una etiqueta o un aceite de la obra de Don Bosco es apostar por una economía circular y solidaria.

“El proyecto de rescatar la historia busca que el visitante conozca en primera persona una obra que hoy sigue atendiendo las necesidades de los vecinos”, concluye Carlos Martinic.