Talento argentino de exportación: 10 jóvenes participaron del Global Immersion Program en los Estados Unidos

La transformación tecnológica avanza a un ritmo acelerado y las empresas son unas de las protagonistas de este escenario. Con el objetivo de no quedarse atrás y mantenerse como líderes, estas organizaciones buscan preparar a los jóvenes argentinos para que puedan competir en un mundo cada vez más interconectado.

Un claro ejemplo es el del Global Immersion Program, una iniciativa impulsada por CGC, Honeywell, Pan American Energy, Techint Ingeniería y Construcción, Tecpetrol y Tenaris, que tuvo recientemente su segunda edición en la que abrieron a los jóvenes una ventana directa a los ecosistemas de innovación más dinámicos de los Estados Unidos.

Los seleccionados pasaron dos semanas inmersos en las culturas organizacionales de las grandes empresas de Texas: Axiom Space, Amazon, bp, Honeywell y Tenaris. Allí pudieron ver de primera mano cómo los líderes del mercado redefinen los modelos existentes y adoptan tecnologías que van desde la automatización avanzada hasta nuevas formas de organización del trabajo.

Además, lo académico también cumplió un rol central, con recorridos por Rice University y University of Texas at Austin, donde los jóvenes pudieron tener conversaciones enriquecedoras con especialistas sobre tendencias globales en ingeniería, ciencia y gestión.

El Consulado Argentino en Houston acompañó la experiencia, que se potenció aún más con actividades de networking organizadas por IAPG Houston y por la visita al Centro Espacial de la ciudad donde María Noel de Castro Campos, ingeniera biomédica salteña, se prepara para convertirse en la primera argentina en viajar al espacio.

Estos encuentros −revelaron los talentos− marcaron la diferencia y les permitieron construir vínculos estratégicos con profesionales insertos en la industria energética y tecnológica de EE.UU.

Una vez que regresen, los diez jóvenes seleccionados continuarán trabajando en un proyecto colaborativo destinado a identificar buenas prácticas aplicables a las compañías que impulsan la iniciativa. Lo aprendido no debe quedar únicamente en ese viaje, sino ser convertido en ideas concretas que agreguen valor en el ámbito local.

Para Victoria Traverso, gerente corporativa de Selección, Aprendizaje, Desarrollo y DEI de Pan American Energy, esta segunda edición confirma el impacto del programa: “Estamos convencidos de que el futuro se construye colectivamente. Queremos que los jóvenes vuelvan con una perspectiva ampliada, capaces de liderar con propósito y de impulsar transformaciones reales”.

El Global Immersion Program funciona como la segunda etapa del Argentina Internship Program, iniciativa que estas empresas sostienen desde 2015 y que promueve el intercambio entre estudiantes estadounidenses y organizaciones argentinas. Con más de 3.000 postulaciones y 100 pasantes internacionales desde su creación, ambos programas evidencian un compromiso sostenido con el desarrollo del talento joven y con la integración de la Argentina en los circuitos globales de conocimiento e innovación.