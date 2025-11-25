Qué significa que los amigos se alejen, según la psicología

La psicología y la filosofía coinciden en que el distanciamiento entre amigos es un fenómeno frecuente y explicable. Diversos estudios y análisis señalan quiénes suelen alejarse, qué factores influyen, cuándo suele ocurrir, dónde se manifiestan más estos cambios, por qué suceden y cómo se desarrollan estos procesos.

Un reciente análisis del canal Melinka, basado en investigaciones y referencias académicas, aborda estas causas y ofrece un panorama estructurado sobre la naturaleza cambiante de los vínculos amistosos.

La amistad como vínculo basado en similitud y contexto

La evidencia científica indica que las amistades se forman principalmente por similitud y circunstancias compartidas.

Principio de homofilia: investigaciones citadas en el análisis señalan que las personas suelen relacionarse con individuos similares en valores, estilo de vida o intereses. Esta tendencia, conocida como homofilia, influye de forma decisiva en la formación del vínculo.

Relaciones por conveniencia funcional: desde una perspectiva sociológica, muchas amistades surgen en contextos como la escuela, el trabajo o actividades específicas. Aunque pueden profundizarse, suelen depender del entorno que las originó. Cuando este cambia, la relación tiende a debilitarse.

Aunque las amistades pueden profundizarse, suelen depender del entorno que las originó. Cuando este cambia, la relación puede debilitarse Freepik

Factores psicológicos que erosionan la amistad

Tres elementos destacan en la literatura científica como causas habituales del alejamiento entre amigos.

1.⁠ ⁠Desbalance por estatus

Un estudio de la Universidad de Oxford indica que los aumentos significativos en estatus económico o profesional pueden generar tensiones. Cuando las experiencias cotidianas dejan de coincidir, uno de los integrantes puede sentirse desplazado o incomprendido, favoreciendo la separación.

2.⁠ ⁠Envidia y comparación social

La psicología describe la envidia como una emoción común, especialmente hacia personas cercanas. Según el profesor Jonathan Haidt, los éxitos de un amigo —profesionales, materiales o personales— pueden activar comparaciones internas que, sin una adecuada gestión emocional, terminan debilitando el vínculo.

3.⁠ ⁠Dificultad para adaptarse al cambio

Un estudio publicado en Psychological Science concluye que cerca del 50% de las amistades se disuelven en un periodo aproximado de siete años. Entre las razones más frecuentes se encuentran la falta de tiempo para sostener la interacción necesaria y las modificaciones en prioridades provocadas por mudanzas, nuevas rutinas o cambios familiares.

La perspectiva filosófica: Aristóteles y la durabilidad del vínculo

La clasificación aristotélica distingue entre amistades de utilidad, de placer y de virtud. Las primeras dos, basadas en beneficios prácticos o disfrute compartido, suelen ser más vulnerables a los cambios externos.

En contraste, las amistades de virtud (sustentadas en el respeto mutuo y afinidad en valores) poseen mayor estabilidad. La filosofía estoica complementa esta visión al señalar que todas las relaciones están sujetas al cambio, por lo que su duración depende de la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias.

El filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.) fue un polímata cuya obra es considerada un pilar fundamental de la cultura occidental Getty Images

Un fenómeno natural en la vida adulta

Los análisis revisados coinciden en que el distanciamiento entre amigos no responde necesariamente a conflictos directos, sino a transformaciones personales inevitables.

La comprensión de estos procesos permite aceptar la temporalidad de ciertos vínculos y valorar aquellas relaciones que se sostienen a pesar de las variaciones en el tiempo y en el contexto de vida.