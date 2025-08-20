Tan liviano como el aire: el protector solar imperceptible a la piel que pesa cero gramos

En los últimos años la rutina de skin care tomó mayor relevancia, tanto por su viralización en redes sociales como también por la importancia de concientizar sobre un buen cuidado de la piel. Está comprobado que el paso indispensable de cualquier rutina es el protector solar. Sin embargo, casi seis de cada 10 personas no lo aplican en su día a día.

La Roche-Posay describe que esta resistencia está relacionada a las texturas pegajosas. Por eso, creó un producto para dejar las excusas de lado y que todos puedan incluir la protección UV a sus rutinas. Se trata del nuevo Anthelios UV Air, creado en conjunto con sus propios consumidores.

Una de las grandes novedades es que pesa cero gramos. Marilina Zabalo (MN 111660), médica dermatóloga para La Roche-Posay, explica: “Elegir protectores solares con texturas livianas y de rápida absorción logra que el paciente lo incorpore fácilmente a su rutina”.

Por su parte, Catalina Soto, directora de marca de La Roche-Posay y CeraVe, agrega: “Es un verdadero orgullo para nosotros ser pioneros en una solución que responde directamente a la principal barrera de uso del producto. Con Anthelios UV Air, y su tecnología de cero gramos y sensación imperceptible, estamos derribando la barrera de la textura de una vez por todas”.

En este video, La Roche-Posay demuestra cómo el nuevo producto pesa efectivamente cero gramos:

[VIDEO]

Beneficios, tecnología e innovación

Gracias a la tecnología UV Air el nuevo protector solar es realmente imperceptible.

“Su innovadora tecnología es clave, ya que al tener una base de serum del 50%, cuando se coloca la primera gota se absorbe rápidamente. Además, contiene niacinamida, un seborregulador y matificante ideal para pieles grasas y seborreicas; y ácido hialurónico, que hidrata y restaura la barrera cutánea. En pocas palabras, lo que hace diferente a Anthelios UV AIR es que no sólo protege, sino que también matifica, hidrata y se puede usar diariamente como base de maquillaje, ofreciendo múltiples beneficios, con un peso de cero gramos”, resalta la Dr. Zabalo.

En cuanto al tiempo de duración, brinda 16 horas de acción antioxidante, efecto matificante y control de grasa, sumado a 24 horas de hidratación.

Los resultados evidencian la satisfacción de los consumidores: nueve de cada 10 personas aceptan el Anthelios UV Air. Orgullosa por el logro alcanzado, Soto destaca: “En La Roche-Posay, nuestra misión siempre ha sido proteger la piel y mejorar la calidad de vida de las personas. Con Anthelios UV Air, no solo estamos lanzando un nuevo protector solar; estamos presentando la innovación más disruptiva en fotoprotección de los últimos años”.

Gracias al Anthelios UV Air incluir el protector solar a la rutina de skin care se volvió mucho más fácil. Su “tres en uno” (protege, cuida y nutre) simplifica el cuidado de muchísimas personas que ahora ya no tienen excusas, sino una solución infalible a la fotoprotección diaria.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.