Tecnología e innovación en salud: el boom de la robótica aplicada a la medicina

Es una transformación sostenida y profunda. Con pinzas de alta precisión, cirujanos que operan desde consolas digitales y procedimientos cada vez menos invasivos, los quirófanos definen una tendencia clara: la cirugía robótica ya no es una tecnología experimental sino una herramienta fundamental en el área de la salud de alta complejidad.

Con intervenciones más precisas, seguras y con mejores resultados, la cirugía robótica está transformando la práctica quirúrgica en Argentina. A tono con el avance global, el Sanatorio Finochietto sigue liderando la evolución de la medicina a nivel local y se posiciona como una de las instituciones a la vanguardia en el uso de esta tecnología.

Así dispone del sistema Da Vinci Xi, la plataforma de última generación de los robots quirúrgicos Da Vinci, que permite realizar intervenciones mínimamente invasivas con mayor precisión y seguridad en diversas especialidades médicas, y la plataforma Mako SmartRobotics™, la asistencia robótica inteligente para realizar cirugías ortopédicas de alta precisión en cadera y rodilla.

El Sanatorio Finochietto, a la vanguardia en avances tecnológicos en la salud en Argentina. gustavo sosa pinilla

Un modelo que une innovación y cuidado

En el Sanatorio Finochietto cada procedimiento es planificado y ejecutado por especialistas altamente capacitados: la función de las plataformas robóticas es asistir en la cirugía, el control del procedimiento está en manos de cirujanos entrenados y certificados para su uso.

Para el éxito de una operación robótica es tan importante la actuación del cirujano y el robot como el servicio integral que se le brinda al paciente antes, durante y después del procedimiento, en el que intervienen médicos, cirujanos, instrumentadores, anestesistas, enfermeras y asistentes. Se trata de una herramienta clave de la medicina quirúrgica moderna, cuya aplicación tiene por objetivo continuar colocando al paciente en el centro de la atención mediante la mejora de los resultados en cada procedimiento.

Además optimiza la experiencia “de extremo a extremo” (E2E); de hecho, las pruebas de E2E validan todo el flujo de trabajo del software garantizando su correcto funcionamiento en situaciones reales. Esto reduce riesgos y errores, brindando a los equipos confianza antes y después de una cirugía, y garantiza una experiencia fluida con el paciente desde la primera consulta hasta el seguimiento posoperatorio.

Da Vinci Xi, uno de los robots más avanzados del mundo, en acción.

Entre los robots quirúrgicos más avanzados del mundo

El Da Vinci Xi es uno de los robots quirúrgicos más avanzados a nivel global. Cuenta con cuatro brazos que el cirujano dirige desde la consola, de modo tal que se minimizan los movimientos involuntarios de la mano humana logrando una precisión milimétrica. Su visión inmersiva 3D y HD permite ver estructuras internas hasta 10 veces más grandes que su tamaño real. Y su sistema de navegación posibilita alcanzar áreas de difícil acceso de forma más segura y efectiva que la cirugía convencional.

Esto permite realizar intervenciones mínimamente invasivas con mayor precisión y seguridad, optimizando los tiempos de recuperación del paciente.

Y un dato importante es que tiene un amplio rango de especialidades ya que se emplea en cirugías de tórax, próstata, esófago, colon, riñón, hígado, páncreas, cirugías bariátricas y ginecológicas, entre otras. En Sanatorio Finochietto ya se llevan realizadas más de 500 cirugías con Da Vinci Xi desde su llegada en noviembre 2023.

Da Vinci Xi. La cirugía robótica, una tendencia que crece en Argentina.

Para ortopedia, el sanatorio es el único centro de Argentina que cuenta con el sistema Mako SmartRobotics™, la asistencia robótica para cirugías de alta precisión en cadera y rodilla.

Esta plataforma robótica avanzada combina la planificación preoperatoria con tomografía computarizada 3D y radiografías dinámicas de la columna, para una visión completa y precisa de la anatomía del paciente y así planificar con exactitud el tamaño, la orientación y la alineación del implante; la guía robótica en tiempo real y el análisis de datos durante el procedimiento, de modo que los cirujanos adaptan las intervenciones a la anatomía única de cada paciente.

Este nivel de precisión minimiza el trauma debido a la menor invasividad de la cirugía, reduce el dolor y acelera la recuperación en el posoperatorio, facilitando el retorno a las actividades cotidianas con menos molestias. Desde la incorporación de Mako en el sanatorio, en septiembre 2024, se han realizado más de 80 cirugías con esta tecnología.

El Centro Quirúrgico del Sanatorio Finochietto está equipado con 10 quirófanos de alta complejidad.

Un ecosistema de tecnología médica de vanguardia

Sin embargo, el entorno es clave en Sanatorio Finochietto ya que entiende a la robótica como parte de un entorno quirúrgico mucho más amplio. Actualmente, el Centro Quirúrgico está equipado con 10 quirófanos de alta complejidad, torres de laparoscopía 4K con fluorescencia, una torre de endoscopía de última generación Olympus 190 Evis X1, sala de hemodinamia avanzada, sistemas 4K y 3D y flujo laminar, tomografía multislice y estaciones de anestesia. El compromiso es siempre poner a la tecnología al servicio de las personas.

