Una noche que encendió el alma y revivió el fervor adolescente, entre velas y las profundas palabras de León XIV

El domingo pasado, durante la visita de León XIV a Uruguay, me conmovió ver por televisión la vigilia papal en el Estadio Centenario en Montevideo, y decidí invitar a mi familia al encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Quería revivir aquel fervor adolescente que experimenté durante la visita de Juan Pablo II a la Argentina y, esta vez, compartir en familia un momento de oración, emoción y encuentro junto a León.

Los invité por el chat familiar. Al principio, no encontré demasiado quórum. Mi marido contestó con un escueto “Dale” y mi hija menor mandó un emoji diciendo: “Lo voy a pensar”. Ya el lunes, mi hija mayor me dijo entusiasmada que iría, pero el varón me advirtió: “Mamá, es para jóvenes”.

Me reí y le respondí que todos estábamos invitados, sin distinción de edad. Después de todo, pensé, me siento “joven de espíritu” y quién me iba a negar participar de este evento tan especial dirigido a las nuevas generaciones.

León XIV avanzó lentamente entre los fieles y detuvo el papamóvil para bendecir a bebés Hernan Zenteno - La Nacion

Llegamos a la vigilia con los últimos rayos de sol de una tarde preciosa de calor y brisa suave. Anhelaba ver al papa y esperaba que el papamóvil pasara más despacio que el día anterior en su arribo a la misa. Algo me decía que lo vería de cerca: estaba segura. Era un tumulto de jóvenes sonrientes con rosarios al cuello y por todos lados había familias con bebitos y chicos de todas las edades. Reinaba la alegría, el respeto y el buen humor. Me acerqué lo más que pude a las vallas y me subí al descanso para darme un poco más de altura.

Puntualmente a las 20.15 pude divisarlo a lo lejos y ver cómo se acercaba lentamente. Cuando llegó justo enfrente de donde yo estaba, de repente, se detuvo. Bendijo a un bebé del lado opuesto de la calle, se dio vuelta y la Guardia Suiza le acercó a otro niño. Y entonces llegó el turno de los adultos. Nos miró a cada uno, percibí su contacto visual. Una mirada cálida, tierna, de esas que no solo te miran sino que te ven, te reconocen. “Acá estoy”, parecía decirme, “sabía que me esperabas”. Un regalo de gracia incluso para quienes no lo conocen ni saben tanto de él. Mis ojos se llenaron de lágrimas.

Quedé extasiada, contemplando cómo continuaba su recorrido, a un paso lento, presente en cada instante y cada interacción. Fue uno de esos momentos que solo pueden describirse como felicidad plena.

A diferencia de lo ocurrido el lunes, durante la misa que presidió en el mismo Monumento de los Españoles, esta vez el papamóvil avanzó a menor velocidad rumbo al escenario en la vigilia con jóvenes Hernan Zenteno - La Nacion

A mi alrededor percibía a la gente tocada por esa misma mirada, ese aura tan especial. Junto a mí, una familia que había viajado especialmente desde Salta para ver al Santo Padre también lloraba de emoción y un grupo de adolescentes no podía salir de su asombro por haberlo tenido tan cerca. “Fue algo increíble que nunca me voy a olvidar”, describió Gonzalo, de 16 años.

Me conmovió especialmente el signo con el que comenzó el encuentro: el fuego de nuestras velas, una luz compartida que iluminó el inicio de un momento muy emotivo. “Queridos jóvenes, queridos amigos: ¡Bienvenidos todos! Qué alegría volver a este lugar, esta vez para encontrarme con ustedes!”, saludó el papa León XIV. Parecía más descontracturado que el día anterior y emocionado frente al caluroso recibimiento del millón de jóvenes con las velas encendidas.

El silencio fue absoluto. Todos estaban pendientes de sus próximas palabras. Elegí quedarme frente a una pantalla para no perderme nada, ni un gesto. Su mensaje caló hondo en mi corazón. “Escuchemos lo que nos dice Jesús: ‘He venido a prender fuego a la tierra, y ¡cuánto deseo que ya esté ardiendo!’ Es el fuego del amor, que purifica nuestro corazón y nos hace capaces de amar”, continuó. La música y la oración se unieron para darle aún más fuerza al encuentro, con interpretaciones conmovedoras de Vida en Abundancia por el coro y orquesta y Yo vengo a ofrecer mi corazón, a cargo de Nahuel Pennisi.

Más de un millón de jóvenes asistieron a la vigilia papal Hernan Zenteno - La Nacion

El Papa recordó una frase de Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que recorrió el mundo y nos habló de lo que significa vivir como discípulos de Jesús: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”. Cuando se refirió a quienes se han alejado de la Iglesia lo sentí como un llamado personal a vivir mi fe más activamente.

El mensaje de León fue claro e inclusivo: nos invitó a acercarnos y a ser parte, con nuestras preguntas, heridas y nuestra propia historia. María, una estudiante de 21 años, que había llegado temprano para conseguir un buen lugar, me contó emocionada: “Tuvo una palabra para cada uno. Me llegó mucho cuando habló a los que han sido heridos por personas que debieron acompañarlos”.

Me cautivó también esta reflexión: “¡Qué hermoso sería que todo cuanto hacemos pudiera convertirse en una alabanza!”. Una invitación a descubrir que todo puede ser motivo de bendición. Fue fascinante cómo alentó a los jóvenes a “ser santos” en la vida cotidiana: “Los santos también conocieron sus debilidades, pero fue la gracia de Dios la que transformó sus vidas y les enseñó a amar”.

Hacia el final del encuentro, dejó, al menos para mí, la misión más desafiante: “¡Vayan y anuncien! Miré a mi familia y sus rostros lo decían todo: estaban radiantes, desbordantes de paz y felicidad.

Mis ojos volvieron a llenarse de lágrimas cuando, bajo el resplandor de los fuegos artificiales, León XIV cantó con nosotros Alma misionera. Nos regaló una noche mágica, llena de esperanza, emoción y profunda gratitud, de esas que quedan para siempre en el corazón. Junto con el desafío de vivir con alegría sus palabras.

Fuegos artificiales para cerrar el encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles en Palermo Aníbal Greco - La Nación