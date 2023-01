Várices en las piernas: tratamientos novedosos y remedios naturales para eliminarlas

escuchar

Las varices o venas varicosas son tanto una cuestión de salud como de estética y se vuelven una preocupación, sobre todo cuando llega el verano. Las venas suelen dilatarse como consecuencia de las altas temperaturas y la ropa más fresca y liviana propia de la época -shorts, bermudas y vestidos- dejan a la vista la hinchazón de estas arañitas.

Según el National Health Service de Reino Unido, en las venas hay unas válvulas pequeñas unidireccionales que se abren para dejar pasar la sangre y luego se cierran para impedir el contraflujo. Cuando las paredes de las venas comienzan a estirarse y perder elasticidad, se produce un debilitamiento de las válvulas que hace que la sangre se filtre y se produzca un contraflujo. Como resultado, el plasma se acumula en las venas haciendo que se hinchen y agranden lo que se denomina popularmente como varices.

“Las venas varicosas tienen varios estadios de aparición, el primero es el de las pequeñas venas reticulares de color verde y ‘arañitas’; pero a medida que se hacen más prominentes se pueden convertir en dilataciones venosas muy importantes y malignas”, dice Federico Agoff (M.N. 89190), médico especialista en flebología y codirector médico del Instituto Argentino de Flebología. Asimismo, explica el doctor que en ocasiones la afección puede llegar al estadio final de la clasificación CEAP (Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological) que es el C6 en el que se pueden manifestar úlceras venosas.

¿Por qué aparecen las varices?

Acerca de esto, el Dr. Agoff explica que las varices aparecen por varios motivos. Según el profesional, hay más probabilidad de que las venas se dilaten si se fuma, por sobrepeso y si se es mujer y se transitaron varios embarazos. “Lógicamente, también existe una fuerte predisposición genética, personas que tengan antecedentes por parte materna y paterna van a tener varices más notorias y severas”, explica.

En relación a esto, aclara que en hombres también aparecen las varices solo que a diferencia de las mujeres, no suelen prestarle demasiada atención a las pequeñas dilataciones. “No contemplan los primeros estadios y recién se dan cuenta del cuadro cuando se hace más prominente”, añade.

Para los especialistas de Mayo Clinic, hay ciertas acciones y medidas que se pueden tomar para mejorar el flujo sanguíneo y reducir el riesgo de desarrollar várices o prevenir que empeoren.

Evitar usar zapatos con taco alto y medias ajustadas

Cambiar regularmente la posición si se está sentado o de pie demasiado tiempo

Seguir una dieta rica en fibras y con bajo contenido de sal

Hacer ejercicio regularmente

Levantar las piernas cuando se está sentado o acostado

Controlar el peso

Várices: qué tratamientos se pueden hacer

En relación a cómo mejorar su aspecto y disminuir las molestias, los profesionales aclaran que no es necesario que todas las personas con várices sigan un tratamiento. No obstante, en los casos de pacientes que sufren demasiado dolor o empiezan a tener complicaciones de salud por la dilatación de las venas se pueden indicar tratamientos para disminuir el malestar.

Según indica el Dr. Agoff, las formas de abordar este problema varían desde procedimientos con productos naturales o medicamentos hasta métodos invasivos como una cirugía.

“Los medicamentos habitualmente ayudan a disminuir síntomas recurrentes como la pesadez e hinchazón, pero no son efectivos para hacer desaparecer las várices”, advierte. Y añade que el uso de medias de compresión sí es un abordaje más efectivo contra las varices.

También está el tratamiento esclerosante que consiste en inyectar con una aguja un líquido que obstruye estas venas varicosas o sino, el paciente puede optar por someterse a un láser transdérmico que tiene la ventaja de aplicarse en toda la circunferencia de los muslos y piernas y que además, es un procedimiento que suele durar entre 4 y 6 sesiones.

“Si las venas son de mayor calibre hay que evaluar otros métodos como la cirugía con láser endovascular que daña las paredes para que la vena se obstruya y cese el flujo a ese nivel”, explica el doctor.

Según el Dr. Agoff una manera muy beneficiosa de tratar las varices es aplicando aloe vera, ya que se ha comprobado que es una planta ideal para tratar todo tipo de problemas cutáneos STEKLO - Shutterstock

Respecto a abordajes más naturales, señala el Dr. Agoff que una manera muy beneficiosa de tratar las varices es aplicando aloe vera, ya que se ha comprobado que es una planta ideal para tratar todo tipo de problemas cutáneos debido a sus propiedades calmantes y antiinflamatorias.

Un estudio titulado “Flebotónicos para la insuficiencia venosa” encontró que los rutósidos -glucósido flavonoide encontrado en algunas plantas-, la centella asiática y el extracto de semilla de uva pueden tener efectos beneficiosos sobre los síntomas de insuficiencia venosa crónica, como hinchazón, calambres o piernas inquietas.

Otra investigación que se dedicó a analizar los casos de pacientes con insuficiencia venosa que trataban su malestar con extracto de semilla de castaño de indias sugiere que esta sustancia puede ayudar a reducir el dolor de piernas, la pesadez y la picazón en personas con insuficiencia venosa crónica, que es una de las principales causas de las venas varicosas.

Por último, otro de los remedios caseros para tratar las venas varicosas es el extracto de pino marino, pinus maritima, ya que investigadores publicaron en el Journal of the German Society of Dermatology que reduce la hinchazón o el edema de las piernas.