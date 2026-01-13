¿Cómo cuidar de tu mascota en la vejez: salud, alimentación y calidad de vida?

A lo largo de los años, los perros y gatos pueden experimentar cambios físicos y metabólicos que impactan directamente en su bienestar. La vejez es una etapa de vida que exige cuidados específicos que garanticen una buena calidad de vida. Los especialistas en medicina veterinaria destacan en que la prevención, la alimentación adecuada y la atención son claves para acompañar a las mascotas en esta fase.

El académico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, Francisco Javier Carbajal Merchant, señala que cada vez son más las personas preocupadas por darle una mejor calidad de vida a sus animales de compañía, sobre todo en esta última etapa de vida.

¿Cuáles son las señales de envejecimiento?

A partir de los siete u ocho años, las mascotas comienzan a considerarse adultas mayores, aunque esto varía según la especie y el tamaño. Entre los cambios más comunes se encuentran la disminución de la actividad física, alteraciones en el apetito, pérdida de masa muscular y mayor predisposición a enfermedades crónicas como artritis, problemas cardíacos o renales.

Entre los cambios más comunes se encuentran la disminución de la actividad física y la pérdida de masa muscular PABLO PORCIUNCULA - AFP

Los veterinarios recomiendan no normalizar síntomas como cojera persistente, dificultad para levantarse, tos frecuente, desorientación o cambios bruscos de conducta. Estas señales suelen indicar dolor o padecimientos que pueden ser tratados si se detectan a tiempo.

Carbajal Merchant señala tres padecimientos más problemáticos: los tumores o neoplasias (un linfoma), para ello se aconseja la realización de ultrasonidos o placas radiográficas. El segundo tiene que ver con problemas cardiacos, mientras que el tercero son las insuficiencias renales o hepáticas.

¿Qué debe tenerse en cuenta?

Durante la vejez, las visitas al veterinario deben ser más frecuentes. Es recomendable realizar revisiones generales al menos cada seis meses, con estudios de sangre, orina y evaluación dental. El objetivo es identificar enfermedades en etapas tempranas y ajustar tratamientos de forma oportuna.

Los problemas oculares y la salud bucal cobran especial relevancia, ya que infecciones en encías o dientes pueden afectar órganos vitales, mientras que en los ojos se pueden llegar a desarrollar cataratas. Asimismo, mantener al día el esquema de vacunación y desparasitación sigue siendo indispensable, incluso en mascotas que ya no salen con frecuencia.

Los problemas oculares y la salud bucal cobran especial relevancia Shutterstock

¿Qué alimentación es la correcta?

La nutrición es uno de los pilares del cuidado geriátrico animal. En esta etapa, las mascotas requieren dietas específicas, con menor contenido calórico pero ricas en proteínas de alta calidad, antioxidantes y ácidos grasos que apoyen las articulaciones y el sistema inmunológico.

De acuerdo con el académico de la UNAM, durante la vejez del animal, el dueño deberá adaptar el alimento suministrado y observar que contenga los nutrientes necesarios para que los órganos del perro o gato no se sobrecarguen y no se acelere alguna insuficiencia en alguno de ellos.

Los especialistas advierten que no todos los alimentos para senior son iguales, por lo que la dieta debe definirse según el estado de salud individual. En casos de enfermedades renales, cardíacas o diabetes, el veterinario puede recomendar alimentos terapéuticos. También es fundamental vigilar el peso, ya que el sobrepeso agrava problemas articulares y cardiovasculares.

Por otro lado, aunque la energía disminuya, el ejercicio moderado sigue siendo necesario. El académico recomienda los paseos cortos y frecuentes, juegos suaves y rutinas estables ayudan a conservar la movilidad y prevenir el deterioro cognitivo. En el caso de los gatos, el uso de juguetes interactivos y rascadores accesibles favorece la estimulación mental.

El vínculo que los humanos pueden crear con sus mascotas sirve de soporte y apoyo emocional en situaciones complicadas Shutterstock

La adaptación del entorno también influye en su bienestar: colocar camas cómodas, rampas, recipientes de agua de fácil acceso y evitar superficies resbalosas puede ser una gran diferencia en su día a día. Asimismo, el acompañamiento, el mantenimiento de rutinas y la atención a su comportamiento fortalecen el vínculo y reducen el estrés durante la vejez, aportando al bienestar emocional.

Finalmente, cuidar a una mascota en la vejez implica un gran compromiso, pero también representa una oportunidad para compensar años de compañía. Por ello, con una atención médica adecuada, alimentación correcta y un entorno adaptado, es posible ofrecerles una etapa digna, activa y confortable.