Cuáles son los efectos de recostarse sobre una cama de cristales de cuarzo

Cuando se tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida ninguna actividad es pasada por alto. Rutinas de ejercicio, meditación, terapia e innovadores planes de alimentación suelen ser los principales focos a los que se apunta. No obstante, desde un enfoque más ‘energético’ también hacen su entrada triunfal las terapias enfocadas en cristales, que colaboran con la alineación de chakras y los desbloqueos emocionales.

Según informa la Escuela de Terapias Naturales ‘Amaris Natural’ de España, los minerales y cristales poseen energías únicas y vibraciones que interactúan con las energías sutiles del organismo humano. “Se cree que cada gema tiene propiedades particulares que pueden influir en diversos aspectos de la vida, incluyendo emociones, pensamientos, salud física y espiritualidad”, indica la institución.

“Los cristales nos muestran las diferentes áreas en sombra y despiertan las memorias que allá en lo profundo se encuentran alojadas”, cuenta Patricia Kachuk, fundadora y directora de la Escuela Mística y Cristales, un centro dedicado a trabajar con gemas y cristales como herramientas para la sanación.

En mayor profundidad, la Federación de Terapeutas Holísticos explica que la carga piezoeléctrica del cristal interactúa con el campo magnético/eléctrico alrededor del cuerpo. “El cuerpo tiene siete chakras principales o centros de energía y se dice que los cristales los estimulan, mejorando su correspondencia entre sí”.

Así, inspirados en los antiguos rituales curativos egipcios, están quienes afirman que estar cerca de las piedras naturales les permite eliminar lo negativo del cuerpo y la mente. Una de las experiencias que la industria del wellness desarrolló para maximizar estos poderes es la de las camas de cristales de cuarzo.

Estas camas solo se encuentran en sitios selectos, debido al elevado costo de los cristales, como spas de lujo, centros holísticos y hoteles de primera categoría.

¿Cómo es una cama de cristales de cuarzo?

De acuerdo con el centro estadounidense Gaia’s Crystal Healing las camas de cuarzo están compuestas por una combinación de pequeños trozos de cuarzo rosa en bruto y cuarzo transparente. En su caso, informan, utilizan cuarzo transparente por su alta vibración y sus propiedades curativas. “Además, este también amplifica las propiedades curativas emocionales del cuarzo rosa”.

Las camas de cuarzo están compuestas por una combinación de pequeños trozos de cuarzo rosa en bruto y cuarzo transparente fatir29 - Shutterstock

Los cuarzos empleados se utilizan con el fin de desbloquear chakras, limpiar, sanar y estabilizar el campo áurico, generando equilibrio en cuerpo, mente, emociones y espíritu.

Kachuk hace hincapié en que este tipo de piedras “nos abren a nuestra intuición y percepción interna para que se liberen las energías que no nos pertenecen, pero que conviven en nosotros y nos hacen perder energía vital, lo que lleva a frustraciones y posibles enfermedades”.

Vale mencionar que el cuarzo, junto con los feldespatos, es uno de los minerales más comunes de la corteza terrestre. Está formado a lo largo de miles de años por la fusión de agua y arena y su color puede variar de acuerdo con sus propiedades energéticas.

¿Cómo es una sesión?

El Centro Europeo de Rejuvenecimiento explica que el paciente simplemente se recuesta, cierra los ojos y se sumerge en la energía que emanan los cuarzos. “Al purificar el cuerpo y energizarlo, la persona se sentirá rejuvenecida después de cada sesión”, comunica y, a la par, añade que la mayoría de las personas requieren varias sesiones durante un período de seis a ocho semanas para sentir el efecto completo.

Beneficios de las camas de cristales de cuarzo

Las instituciones mencionadas previamente destacan entre los beneficios más comunes de la exposición a los cuarzos los siguientes:

Liberación del estrés

Alivio de los músculos, dolencias e inflamación

Equilibrio de la respiración

No crea dependencia ni interviene en la función de ningún tratamiento farmacológico

Ayuda a conciliar un sueño relajante y combate el insomnio

Agudiza la sensibilidad de los sentidos, como el gusto, el olfato y el tacto

Kachuk menciona que, en líneas generales, "los resultados dependerán del despertar de conciencia y conexión que cada persona logre establecer con el reino mineral”.

A medida que la persona se acostumbra al contacto con los cuarzos y hace de ello un hábito, notará cambios impactantes. “Desde el ámbito profesional o económico, por ejemplo, desbloquean creencias y crecen exponencialmente en sus áreas de trabajo”, enfatiza Kachuk. En lo emocional, agrega, logran enraizarse y desvincularse de patrones tóxicos, permitiéndose así la sanación profunda.

Acostarse sobre ellas no es la única forma de adquirir sus beneficios; la profesional señala que se pueden colocar sobre el cuerpo, llevar como joyas, utilizar en meditaciones, o incluso preparar elixires y esencias para potenciar su efecto. Por último, advierte: “no busca reemplazar tratamientos médicos convencionales, sino complementarlos”.