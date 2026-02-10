Descubren un compuesto en el aloe vera que podría aportar avances claves contra el Alzheimer

Investigadores han dado a conocer un hallazgo que podría abrir nuevas vías en la lucha contra el Alzheimer, una enfermedad que todavía plantea grandes incógnitas ara la ciencia.

El estudio, difundido en una revista especializada en análisis farmacéutico, se centra en un compuesto presente en el aloe vera que, según los expertos, tendría propiedades relevantes para el desarrollo de futuros tratamientos.

Aunque el aloe vera es conocido sobre todo por su uso en el cuidado de la piel, la cicatrización, la reducción de la inflamación y el alivio digestivo, los científicos señalan que su composición química podría esconder aplicaciones mucho más amplias. En este caso, la atención se dirige a su posible impacto sobre los mecanismos que se alteran en los pacientes con esta enfermedad.

El trabajo se enfoca específicamente en dos enzimas clave: la acetilcolinesterasa (AChE) y la butirilcolinesterasa (BChE). Ambas participan en la degradación de la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la comunicación entre neuronas y para procesos como la memoria y el aprendizaje, que se ven gravemente afectados en quienes padecen esta enfermedad.

Eesta planta es un compuesto con una afinidad de unión especialmente fuerte hacia la AChE y la BChE Foto: Pexels

En las personas con este padecimiento, los niveles de acetilcolina suelen estar reducidos, lo que contribuye al deterioro cognitivo progresivo. Por ello, muchos de los fármacos actuales buscan inhibir la acción de estas enzimas para aumentar la disponibilidad del neurotransmisor en el cerebro y aliviar, al menos parcialmente, los síntomas.

Lo novedoso del estudio es que identifica en esta planta un compuesto con una afinidad de unión especialmente fuerte hacia la AChE y la BChE.

Este componente, conocido como beta-sitosterol, mostró una estabilidad significativa al interactuar con ambas enzimas, lo que lo convierte en un candidato atractivo para futuras investigaciones farmacológicas.

La investigadora Meriem Khedraoui explicó que estos resultados sugieren que el beta-sitosterol podría desempeñar un papel crucial en el manejo del Alzheimer si se logra desarrollar un medicamento basado en sus propiedades. Según los autores, su capacidad para unirse con fuerza a las enzimas implicadas abre la puerta a estrategias terapéuticas innovadoras.

Los especialistas subrayan que, pese al entusiasmo que generan estos datos, todavía se trata de una fase inicial de investigación. Será necesario realizar más estudios experimentales y clínicos para confirmar si este compuesto puede traducirse en un tratamiento seguro y eficaz para los pacientes.

Mientras tanto, el hallazgo refuerza la idea de que sustancias presentes en organismos comunes pueden esconder un enorme potencial biomédico. En este caso, una planta ampliamente utilizada en la vida cotidiana podría convertirse en una fuente inesperada de ayuda para combatir una de las enfermedades neurodegenerativas más complejas.

En conclusión, la investigación destaca al aloe vera como un posible aliado futuro en la lucha contra el Alzheimer gracias a uno de sus compuestos, aunque los expertos insisten en la prudencia.

La ciencia deberá seguir profundizando en estos resultados antes de que puedan aplicarse en la práctica clínica, pero el descubrimiento marca un paso prometedor en la búsqueda de nuevas soluciones terapéuticas.