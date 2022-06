El poder de los colores para generar bienestar: ¿Por qué se impone el rosa en tiempos de incertidumbre?

Valentino presentó su colección prêt-à-porter otoño/invierno 2022 Pink PP donde las modelos caminaron por la pasarela con impactantes looks rosas de pies a cabeza, y la decoración también a tono vistió Le Carreau du Temple en Le Marais, donde se realizó el evento.

Para poder obtener este tono de rosa, Valentino colaboró con el Pantone Color Institute en la personalización del color. Llevando a cabo esta asociación, Pantone confirma que está cada vez más enfocado en establecer su hegemonía sobre los esquemas de color, desarrollando colores exclusivos para empresas y celebridades como identidad de marca.

Al son del tema In The Mood For Love, en la pasarela se alternaron siluetas de alta costura, mezcladas con materiales prêt-à-porter: monos con escotes, pantalones cargo, blusas transparentes, vestidos de lentejuelas, incrustaciones de cristales, flores y lazos.

La impactante colección nueva de Pierpaolo Piccioli tiene un mensaje claro, además de una razón importante por la cual el diseñador hizo todo en ese tono. “El rosa es el color del amor, la comunidad, la energía y la libertad”, escribió Valentino en Instagram pocas horas antes del desfile.

Para su presentación en la Semana de la Moda en París, Pierpaolo Piccioli se unió con el Pantone Color Institute para lograr la personalización del color rosa

Esta fue una colección de Valentino como ninguna otra, donde se vieron 81 looks en rosa shocking tanto para hombres como para mujeres.

El rosa tomó el lugar del rojo Valentino siempre presente en sus colecciones, en este caso para alterar su significado cultural, su asociación con la feminidad, con la niñez y lo ingenuo, también para cambiar esa limitación de su uso en los hombres.

Como estrategia, dijo que había elegido lo que llamó “monótono” para eliminar las distracciones y concentrar los ojos de los espectadores, para que puedan distinguir las diferencias entre la silueta y el detalle. Y al reducir la paleta a un solo tono, Piccioli se propuso hacer más con menos, maximizó las posibilidades expresivas ante la falta de posibilidades en estos tiempos.

Fue sin dudas, una elección arriesgada para el diseñador de la etiqueta italiana, haber mostrado estos modelos prêt-à-porter de forma tal que se vean repetitivos, pero el mensaje también es que hoy en día podemos repetir la ropa y que no haya problema con eso, por el contrario, está bien visto.

El año pasado el artista Andrés Reisinger instaló 'The Smell of Pink' en la exposición de Miami Art Basel @AndrésReisinger

El pasado diciembre estuve en la semana de arte en Miami Art Basel donde Andrés Reisinger presentó ‘The Smell of Pink’, “El olor del rosa”, una instalación inmersiva multisensorial en el Faena Art.

El trabajo invitaba al público a una experiencia onírica similar a entrar en un cuarzo rosa, rodeado de aromas inspirados en la música y la naturaleza. Una experiencia muy interesante donde el color rosa no solamente se podía ver sino también escuchar y oler.

La vie en rose es mucho mejor ¿No es cierto?. Recuerdo la anécdota de un querido amigo que se había comprado unos anteojos rosas para ver la vida de ese color, un gran optimista sin lugar a dudas. Y un convencido, al igual que yo,del poder de los colores y de cómo pueden ser usados estratégicamente para enviar mensajes y generar bienestar en las personas.