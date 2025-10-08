Los comportamientos de su gato que pueden alertar de grave enfermedad

Durante muchos años, los gatos han sido considerados animales independientes, casi autosuficientes, que ofrecen compañía a su manera. Sin embargo, hoy en día esa imagen ha cambiado y las personas se preocupan por el bienestar de sus animales y por aquellas enfermedades que pueden ser una alerta.

El veterinario Juan Jovet, a través de su cuenta de TikTok, envió un mensaje en el que busca concienciar sobre la importancia de la detección temprana de algunos comportamientos que podrían ser graves en los felinos si no se atienden a tiempo.

“Si tu gato presenta alguno de estos síntomas, mejor llevarlo al médico”, empezó diciendo.

El primer comportamiento del que habla Jovet es la apatía continua. Esta refleja problemas renales, hepáticos, cardíacos o incluso infecciones severas que requieren atención urgente.

Lo más peligroso de esta enfermedad es que muchos dueños esperan que su felino se “recupere solo”, mientras avanza de manera silenciosa. Por ello, Jovet recomienda estar atentos a cualquier gesto o conducta que presente.

Los problemas respiratorios son otra señal de alerta de que su felino no se encuentra bien EUGENIU FRIMU

El segundo síntoma de advertencia es dificultad para orinar o presencia de sangre en la orina , ya sea por esfuerzo, micción dolorosa. Esta suele estar asociada a problemas urinarios, infecciones, cálculos o incluso bloqueos de la uretra, situaciones que pueden derivar rápidamente en complicaciones críticas si no se tratan a tiempo.

Los problemas respiratorios son otra señal de alerta de que su felino no se encuentra bien , ya que esto puede ser causado por infecciones virales o bacterianas, enfermedades cardíacas, asma felina, insuficiencia pulmonar o incluso cuerpos extraños en las vías respiratorias.

Los vómitos intensos pueden ser una manifestación de que el gato está deshidratado, además de indicar un bloqueo intestinal u otro problema grave de salud.

Por lo tanto, si el felino comienza a vomitar de manera repentina y en excesiva, lo mejor es llevarlo a una clínica veterinaria de inmediato.

Aunque muchas personas creen que esas molestias pueden ser pasajeras, no son conscientes de que en realidad son episodios que requieren una revisión urgente. “Es de vital importancia que llames rápidamente a tu veterinario”, concluyó.