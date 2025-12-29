¿Los padres tienen hijos favoritos? Esto dice la ciencia

De chica, Kara nunca pensó que sus padres fueran de los que tienen hijos favoritos. Sus hermanos menores siempre disfrutaban de atención extra y privilegios especiales, como viajes a Disney, pero ella había racionalizado ese comportamiento: los hijos mayores deben ser más independientes, pensaba, y sus padres probablemente tenían más dinero para vacaciones después de que ella se mudara.

Pero a medida que ella y sus hermanos crecían –y el trato especial continuaba– la evidencia se hizo patente. Hace dos años, cuando sus padres llamaron para decir que planeaban pasar las vacaciones con sus hermanas, una vez más, y que no volarían para visitar a Kara y a sus hijos en Navidad, tuvo un momento de claridad.

“De repente me di cuenta de que quizá no había justificación”, dijo Kara, quien pidió que no se utilizara su apellido para proteger la intimidad de su familia. “Quizás, esos nenes siempre iban a ser los favoritos”.

Kara llegó a resentirse de que sus padres pasaran por alto a sus propios hijos del mismo modo que la pasaron a ella por alto. “Dos generaciones de rechazo”, lo llamaba. Y a pesar de sus esfuerzos por superar el resentimiento y la decepción, la desigualdad afectó a su salud mental. “No puedo superar el dolor”, dijo.

Los hijos no favoritos tienen más probabilidades de tener peor salud mental, peores relaciones familiares y menos éxito académico que sus hermanos

Las investigaciones de las últimas décadas muestran que las versiones de la experiencia de Kara son comunes para los hermanos menos favorecidos. En la infancia, tienen más probabilidades de tener peor salud mental, peores relaciones familiares y menos éxito académico que sus hermanos.

Otras investigaciones demuestran que esas dinámicas familiares pueden afectar a la salud mental mucho después de la juventud. Un estudio descubrió que el hecho de que los hijos adultos se creyeran favorecidos o desfavorecidos era un factor de predicción más fuerte de su salud mental que casi cualquier otro factor medido, incluidos el estado civil, el empleo y la edad. Solo la salud física estaba más estrechamente correlacionada.

“Puedes hablar con los mayores y te contarán lo que les pasó cuando tenían cinco años”, dijo Laurie Kramer, quien estudia las relaciones entre hermanos en la Universidad Northeastern. “Están estancados en eso”.

¿Quién es el favorito?

En una sociedad que desaprueba el trato desigual de los niños, medir el favoritismo de los padres no es tarea fácil.

Cuando J. Jill Suitor, profesora de sociología de la Universidad de Purdue, se propuso por primera vez reclutar a madres para lo que se convertiría en el mayor estudio longitudinal sobre el efecto del favoritismo de los padres, recordó el escepticismo de su familia. “Nadie responderá tus preguntas”, le advirtió un familiar. “Los buenos padres no hacen eso”.

Si un niño entiende el motivo de la discrepancia, muchos de los efectos negativos parecen desaparecer Shutterstock

Así que ella y otros investigadores del favoritismo desarrollaron una línea de interrogatorio más oblicua: ¿A qué hijo dedicás más recursos? ¿Con quién te sentís emocionalmente más cercano? ¿De quién te sentís más decepcionado?

En 2001, reclutó a más de 500 madres, cada una de las cuales tenía dos o más hijos adultos, y empezó a rastrear las respuestas a algunas de esas preguntas. Ahora lleva tanto tiempo estudiando a las mismas familias que ha empezado a recopilar datos sobre los efectos del favoritismo de los abuelos.

El primer resultado sorprendente de estos datos fue lo generalizado que era el favoritismo. Según las preguntas del estudio, aproximadamente dos tercios de los padres tenían un hijo preferido. Y ese hermano preferido solía ser el mismo durante décadas.

No había un conjunto de cualidades que garantizaran ser el niño mimado, pero los favoritos solían ser las hijas y los hermanos menores.

Un amplio análisis publicado a principios de este año descubrió de forma similar que, en la infancia, las hijas tenían más probabilidades de recibir un trato preferente de ambos padres. Las investigaciones sobre el favoritismo suelen centrarse en familias con dos hijos, dejando de nuevo de lado a los hijos del medio.

Pero no son solo factores superficiales como el orden de nacimiento y el sexo los que marcan la diferencia. Los padres tendían a favorecer a los niños con rasgos de personalidad agradables y concienzudos, probablemente porque son ligeramente más fáciles de criar, dijo Alex Jensen, investigador de la Universidad Brigham Young y autor del gran análisis de este año.

Y Suitor descubrió que, en la edad adulta, el factor más importante “sin lugar a dudas” era si padres e hijos tenían valores similares, incluso en temas religiosos y políticos.

Investigaciones demuestran que las dinámicas familiares pueden afectar a la salud mental mucho después de la juventud Red Fox studio - Shutterstock

En su estudio longitudinal descubrió que los factores que los hijos adultos pensaban que podían mejorar su posición (como los logros profesionales) o perjudicarla (como la adicción o ser detenido) en realidad tenían poca influencia en el favoritismo de sus madres.

“Teníamos madres que visitaban a sus hijos en la cárcel todas las semanas”, dijo Suitor. “Decían: ‘Estoy muy unida a Johnny. Esto no fue culpa suya. Es un buen chico’”.

En cierto modo, sin embargo, la percepción que los propios padres tienen de su favoritismo es irrelevante, dijo Suitor.

En los estudios que examinaron las consecuencias del favoritismo para la salud mental, era mucho más importante si los niños percibían un trato desigual. Y un estudio descubrió que padres e hijos discrepaban más de la mitad de las veces cuando se les preguntaba por la cuantía del trato diferenciado, quién se beneficiaba de esa desigualdad y si las diferencias se percibían como justas.

Parte del problema es que los padres rara vez hablan de estos temas con sus hijos, dijo Kramer, quien fue uno de los autores del estudio. “Todos pensamos en eso”, dijo. “Pero nadie habla de estas cosas”.

“Siempre quise más a tu hermana”

La investigación sobre los efectos del favoritismo de los padres, dijo Jensen, puede resumirse sucintamente: “En general, no es bueno”.

Desde muy pequeños, los niños vigilan de cerca cómo se les trata en comparación con sus hermanos. Quien se siente menospreciado tiene más probabilidades de sufrir ansiedad y depresión, de tener relaciones familiares tensas y de adoptar conductas de riesgo, como beber y fumar, en la adolescencia.

Es difícil saber exactamente cómo interpretar estos hallazgos. Como los estudios sobre el favoritismo de los padres son observacionales, los investigadores no pueden determinar si el favoritismo causó esos efectos negativos o si, por ejemplo, los niños propensos a padecer trastornos mentales tienen menos probabilidades de ser favorecidos.

Pero Kramer dijo que la investigación constituye un argumento convincente de que los padres deberían al menos abordar el tema tabú más a menudo.

Los padres tendían a favorecer a los niños con rasgos de personalidad agradables y concienzudos Shutterstock

Cuando los padres deban tratar a sus hijos de forma diferente, Kramer dijo que deberían explicar el razonamiento. Quizá eso signifique explicar que un hermano necesita más ayuda con los deberes porque tiene dificultades en la escuela. O que una hermana necesita un pijama nuevo porque el viejo se está deshilachando.

Si un niño entiende el motivo de la discrepancia, muchos de los efectos negativos parecen desaparecer.

Ser el favorito tiene sus inconvenientes. Aunque algunos pueden beneficiarse de pequeñas cantidades de desigualdad, sufren cuando la diferencia entre ellos y sus hermanos se hace demasiado grande. Los consentidos pueden sentirse culpables o no merecedores cuando las diferencias de trato son tan evidentes, dijo Susan Branje, jefa del departamento de educación y pedagogía de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. “A los niños les gusta la igualdad y la justicia en las relaciones”, dijo.

El malestar del trato diferenciado no parece disminuir con el tiempo. El favoritismo de los padres importaba tanto a los hijos adultos que entraban en los 60 como a los que tenían 40, dijo Suitor. Una mujer admitió a Suitor que, después de 15 años, seguía atormentada por la confesión de su madre en el lecho de muerte: “Siempre quise más a tu hermana”.

El hecho de que el favoritismo tenga un impacto tan profundo no debería sorprender, dijo. “Son vínculos muy profundos y los tenemos toda la vida”, dijo. “Es la persona que crees que debería quererte más”.