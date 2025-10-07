Mejores días de octubre para prender palo santo y atraer la abundancia a su hogar, según Feng Shui

El palo santo es reconocido como una ‘madera santa’, la cual es utilizada para eliminar las malas energías y atraer la abundancia en el hogar. Es una especie arbórea que renueva y purifica las energías.

Según la página ‘Vibrandoalto’, expertos en Feng Shui, explican que octubre es un mes de transformación energética y hay cuatro días especiales en los que es recomendable prender palo santo para llenar de abundancia y prosperidad el hogar.

¿Qué días debería prender el palo santo?

La experta explica que cada día representa una espiritualidad diferente, iniciando con el dos de octubre que simboliza limpieza y renovación, pero aún quedan otros días que puedes aprovechar, los cuales son:

Viernes 10 de octubre para la armonía y el amor, atraer el amor verdadero

para la armonía y el amor, atraer el amor verdadero Martes 14 de octubre para la fuerza y motivación, mejora tu energía y mantiene tu enfoque

para la fuerza y motivación, mejora tu energía y mantiene tu enfoque Domingo 19 de octubre para la sanación y la paz interior, suelta las cargas y equilibra la energía

para la sanación y la paz interior, suelta las cargas y equilibra la energía Miércoles 29 de octubre para la protección y apertura de nuevos caminos, libera de energías negativas y desbloquea tu vida

Según Feng Shui, las fases de luna creciente son ideales para renovar el crecimiento personal y la multiplicación de recursos, por eso estos días son importantes para renovar las energías.

¿Cómo prender palo santo para atraer la abundancia?

Esta madera seca es como un incienso, pero con humo denso. Se debe esparcir el humo en el ambiente que quiera purificar y dejarlo encendido en un recipiente con el fin de que se apague solo.

Preparar un espacio tranquilo y limpio donde no haya materiales inflamables.

Encender con un fósforo el palo santo.

Se debe dejar quemar por 30 segundos y luego soplar para que suelte el humo.

Se debe guiar el humo por las áreas de la habitación, esquinas, armarios y cada dirección donde se acumule la energía.

Soplar el palo santo cada cierto tiempo para que siga generando humo.

Después de esparcir el humo, se debe colocar en un recipiente de metal y esperar que se apague solo.