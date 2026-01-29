Susana Giménez cumple 82: los hábitos saludables de la diva para mantenerse en forma

Hoy, jueves 29 de enero se celebra el cumpleaños número 82 de la ‘diva de los teléfonos’: Susana Giménez. Una mujer querida por sus colegas del medio y amada por las multitudes. En el marco del festejo, viajó a Madrid para pasar su cumpleaños en compañía de su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse.

Consagrada como actriz de teatro, cine y televisión, se estima que, a lo largo de más de 50 años de carrera, Giménez filmó 34 películas y actuó en 14 obras teatrales. Esa trayectoria laboral la ubicó a la altura de figuras como Mirtha Legrand y Ricardo Darín, con quienes mantiene una amistad por fuera de las pantallas.

Mirta Legrand y Susana Giménez: una amistad que trascendió las pantallas Maxi Amena - La Nación

Ya retirada de las tablas y con presencias esporádicas en la televisión, Giménez disfruta recluyéndose en su chacra esteña ‘La Mary’, un paradisíaco refugio en el que tiene todo lo que la hace feliz: sus seres queridos, perros y abundante naturaleza.

“Mi vida en La Mary es esto: paz, naturaleza, alegría….“, escribió en su cuenta de Instagram junto a postales de la laguna, los árboles y las plantas florecidas del lugar. Allí también aprovecha para desconectarse de la vorágine de la ciudad y realizar labores del hogar: cortar el pasto, pasear a sus perros, darles de comer a los peces de la laguna y redecorar los ambientes.

Junto a su familia y mascotas en 'La Mary' Instagram

Susana Giménez: sus secretos para estar espléndida a los 82

Diva impoluta con las cámaras prendidas, pero también apagadas. Digno de una estrella de su calibre, son varias las ocasiones en las que Giménez ha hecho públicas las dietas que sigue, sus rutinas de entrenamiento o mencionado los “cables a tierra” que la mantienen radiante.

Fue tiempo atrás en una entrevista radial con el Negro González Oro, que Susana dio detalles de sus hábitos de salud. Reveló que uno de sus secretos es evitar las comidas con azúcar: “No tengo nada dulce en mi casa. Bajé muchísimo de peso así y no quiero subir ni un kilo”.

Otro hecho que marcó un antes y un después en su calidad de vida fue el diagnóstico de covid que recibió en 2021. Luego de ser abordada por un grupo de periodistas en el aeropuerto de Ezeiza, contó que su figura esbelta se debía a los efectos del coronavirus y del ayuno intermitente. “Ahora está de moda, pero yo lo inventé”, dijo sobre el popular método de alimentación.

Pasaron los años y sus hábitos alimenticios no cambiaron. En conversación con Santiago del Moro la conductora sorprendió: “Estás así”, le comentó del Moro, mostrándole el dedo meñique para señalar la figura de la diva. Sin filtro, ella respondió: “Estoy haciendo la intermitente”.

Precisamente, el ayuno intermitente se basa en el proceso de autofagia –en el que la célula descompone y destruye proteínas viejas, dañadas o anormales y otras sustancias en su citoplasma– descubierto por el científico británico y ganador del Premio Nobel de Medicina, Christian de Duve.

Si bien popularmente se lo cataloga como una dieta, no lo es. El ayuno intermitente es una práctica que implica abstenerse de ingerir alimentos durante un tiempo determinado, combinando lapsos prolongados de ayuno con otros en los que se puede comer libremente.

La licenciada en Nutrición, Juliana Gimenez, explica que “hay personas que lo hacen por muchas horas, mientras que otras por menos” y que, usualmente, los rangos más normales que se implementan son: ingerir alimentos solo durante 8 horas del día y las otras 16 tomar agua y dormir. También añade que hay patrones más exigentes donde la ventana de alimentación es de cuatro horas y 20 horas de ayuno; e instancias más extremas en las que se consumen las cuatro comidas diarias y al día siguiente no se ingieren alimentos por 24 horas; así, sucesivamente, se van alternando los días en los que se ayuna por completo con los otros en los que la persona se alimenta “normalmente”.

Un ejercicio infaltable en su día a día es el de caminar. “Todos los días hacemos con Mecha una ‘caminata recuperativa’ post COVID para mejorar la capacidad de los pulmones”, reveló a sus seguidores. Y, en su visita al canal de streaming Olga, habló con Miguel Granados y dio a conocer más sobre sus hábitos saludables: “Cuando me levanto de la cama, leo el diario uruguayo en papel. Aunque ahora la gente lo lee por internet. Tomo un té, después me baño y llevo a los perros a comer. Los llevo a mi lago y les doy de comer a mis pescados y después a los gansos. Leo y hablo mucho por teléfono”.

La lectura, uno de los infaltables de la diva en su día a día Instagram @gimenezsuok

Las declaraciones no quedaron ahí y llegó a polemizar sobre algunas temáticas: “Yo soy una antidrogas total. En mi época había gente que consumía, pero yo jamás. Al alcohol lo solté y eso que antes siempre tenía un vino en el baúl y a donde iba pedía que me lo descorchen”.

Sus tips de belleza

Por último, reveló en un posteo cuáles son los secretos de belleza que mantiene desde hace años:

Jamás irse a la cama sin sacarse todo el maquillaje

Humectarse por lo menos dos veces al día con agua termal en spray

Elegir los productos correctos para el tipo de piel que se tiene

Aplicar uno de los millones de sérums faciales que existen

Usar sí o sí protector solar (aun durante el invierno)

Ir alternando las cremas hidratantes con las antioxidantes