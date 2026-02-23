Por qué convivir con un gato es bueno para la salud

La relación entre los seres humanos y los gatos trascendió en el tiempo, a tal punto de que el concepto de mascota quedó en el pasado al forjar una conexión profundamente arraigada en la historia y la cultura.

Se estima que los felinos fueron domesticados por primera vez en el Cercano Oriente (suroeste de Asia y noreste de África) hace unos 10 mil años, inicialmente apreciados por su notable capacidad para controlar las poblaciones de roedores en entornos agrícolas. Este rol histórico sentó las bases para una convivencia que hoy revela un sinfín de beneficios para la salud y el bienestar.

Los gatos y su compañía son beneficiosos para la salud Getty Images

Contrario a su reputación de animal independiente, los gatos desarrollan vínculos emocionales fuertes con sus dueños. Estudios respaldan esta información al sugerir que estos felinos pueden formar conexiones similares a las de perros y niños con sus dueños, buscando consuelo y afecto. Esta característica intrínseca convierte a los felinos en compañeros ideales, especialmente valorados por aquellos que disfrutan o eligen la vida en solitario, ofreciendo una presencia reconfortante y constante.

Entre los beneficios más significativos para la salud humana, destaca la reducción del riesgo cardiovascular. De acuerdo con el portal Goodnet, tener un gato puede disminuir el estrés, lo que a su vez se traduce en una reducción de aproximadamente el 30% en el riesgo de enfermedades cardíacas.

A esto se suma el poder curativo atribuido al ronroneo de los gatos, un fenómeno sonoro que se asocia con habilidades terapéuticas específicas capaces de beneficiar la recuperación de huesos, tendones y músculos, actuando como un mecanismo de autosanación.

La calidad del sueño también experimenta mejoras notables. Un estudio reveló que alrededor del 41% de las personas consultadas indicaron que dormir con sus gatos no solo les resulta reconfortante, sino que efectivamente mejora la calidad de su sueño, permitiendo un descanso más profundo y reparador.

Las cosas que más odian los gatos que les hagan

Complementariamente, la presencia de un gato es un eficaz reductor de estrés y ansiedad. Expertos señalaron que la cercanía con estos animales puede desencadenar la liberación de químicos calmantes en el organismo, reduciendo significativamente los niveles de tensión y preocupación.

Para las familias, existe un beneficio particular en la niñez: menos alergias. La exposición a gatos durante el primer año de vida de los niños puede disminuir significativamente las probabilidades de que desarrollen alergias en el futuro. Incluso en la era digital, la influencia positiva de los gatos se extiende: un video indica que ver contenido audiovisual de gatos en internet puede aumentar la energía y las emociones positivas, disminuyendo simultáneamente los sentimientos negativos.

El incremento de la felicidad es otra ventaja palpable. Los gatos pueden potenciar este sentimiento mediante la liberación de oxitocina, universalmente conocida como la hormona del “bienestar”, contribuyendo a un estado de ánimo más elevado y una sensación de plenitud.

Los gatos son una fiel compañía para los seres humanos (Foto: FreeP¡CK)

Adicionalmente, ofrecen una importante estimulación mental y emocional. El sitio Cat Lover Style explica que la interacción con ellos eleva los niveles de serotonina, un neurotransmisor clave para la regulación del humor, y estimula de manera positiva nuestras emociones.

En resumen, ser dueño de un gato puede contribuir a una vida más larga, plena, feliz y saludable, no solo mejorando el estado de ánimo, sino también reduciendo el riesgo general de diversas enfermedades. Su impacto trasciende lo afectivo, consolidándolos como verdaderos aliados del bienestar humano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA