Cher cumple 80 años: los diez looks más icónicos de la reina de la sensualidad, los brillos y las transparencias

Sus padres la nombraron Cheryl Sarkisian, pero ella decidió darse a conocer al mundo simplemente como Cher. Irrumpió en la escena musical en la década del sesenta y terminó posicionándose como una de las cantantes más importantes de la historia, lo cual no solo quedó en evidencia con canciones que se convirtieron en himnos como “Believe” y “Strong Enough”, sino también con la gran convocatoria de sus giras y los premios Grammy, Oscar, Globo de Oro y Emmy con los que le reconocieron tanto su música como su actuación. Pero además de brillar como artista, se convirtió en un ícono de la moda, dando cátedra de moda sobre el escenario o en entregas de premios. En honor a su cumpleaños número 80, que celebra este 20 de mayo, repasamos diez de sus mejores looks que generaron desde elogios hasta controversias.

1) Transparencia y brillos para recibir el Oscar

Cher y su vestido a puro brillo, escote, piedras y transparencia paea recibir el Oscar AP

En 1988, la intérprete de “Strong Enough” fue reconocida como mejor actriz en los Premios Oscar por su trabajo en Hechizo de luna (Moonstruck). Para dicha ocasión se lució con un osado y sensual vestido bordado de Bob Mackie, la mente detrás de varios de sus looks más icónicos. Este tuvo brillos, piedras, escote y transparencia y se convirtió en una de las piezas más recordadas de la historia de la ceremonia.

2) Una pieza osada y glamurosa para posar con Val Kilmer

Cuando fue a los Oscar con su entonces novio Val Kilmer, la cantante usó un glamuroso vestido con trasparencias (Photo by Barry King/WireImage) Getty Images

A principios de los ochenta, Cher inició un noviazgo con el actor Val Kilmer, que venía de brillar en Top Gun. A pesar de las controversias por la diferencia de edad —ella tenía 36 y él 23—, disfrutaron de su amor a los cuatro vientos. De hecho, fueron juntos a los Oscar de 1984, en los que ella estaba nominada a actriz de reparto por Silkwood. Además de capturar la atención de las cámaras por quien era su acompañante, se robó todos los flashes por su vestido: un diseño transparente cubierto de brillantes con un profundo escote diseñado por Bob Mackie con aros haciendo juego y un chal color ocre.

3) Una diva en el cine vestida de negro y rojo

Cher en Burlesque

Así como la intérprete deslumbró con sus looks en alfombras rojas y shows, también lo hizo en el cine. En 2010 estrenó la película Noches de encanto (Burlesque), coprotagonizada por Christina Aguilera, y su personaje, Tess, era una exbailarina y cantante que administraba el club de baile y realizó varios números musicales. Para “Welcome to Burlesque” lució un body semitransparente color nude bordado con brillos y un frac negro con detalles en rojo.

4) En dorado para brillar en el escenario

Uno de los vestuarios para su presentación en el Wembley Arena de Londres en 2004 AP Photo / Yui Mok, PA - Archivo

La cantante siempre eligió vestuarios que estuvieran a la altura de sus explosivas presentaciones. En mayo de 2004, durante su show en el Wembley Arena de Londres, combinó una cabellera rubia con un traje de flecos dorado.

5) Piel al descubierto, lentejuelas y plumas

La cantante asistió a la Met Gala de 1974 con un vestido de plumas y lentejuelas que dejaba mucha piel al descubierto Getty Images - Ron Galella Collection

La sociedad entre Cher y Bob Mackie siempre se caracterizó por los brillos, las transparencias, las plumas y los escotes profundos. Si bien más de una vez la cantante tenía acostumbrados a todos a este tipo de prendas, nunca dejaba de sorprender. En 1974 asistió a su primera Met Gala con un vestido de tul con un bordado de lentejuelas plateadas con plumas blancas en las mangas y falda que dejaba prácticamente toda la piel al descubierto.

6) Dorado, brillos y abdomen al descubierto

Un set de dos piezas en dorado para asistir a los Oscar de 1973 con su pareja Sonny Bono Getty Images

Si bien el negro siempre fue su color de preferencia, la californiana supo elegir más de una vez el dorado. Para los premios de la Academia de 1973, a los que asistió con su entonces pareja, el cantante Sonny Bono, llevó un conjunto que combinaba transparencia con brillos y estampa, compuesto por un top de cuello alto y mangas largas y capa que dejaba el abdomen al descubierto y una falda tiro bajo haciendo juego, confeccionado por su diseñador de confianza.

7) Top, falda y un tocado de plumas

El osado look de Cher para los Oscar de 1984 AP - Archivo

Para Cher, los Premios de la Academia siempre fueron un espacio para usar piezas jugadas, originales, osadas y sensuales. Si bien la que usó en 1988 es la más famosa, la que lució dos años antes —a cargo del mismo diseñador— para presentar la categoría de mejor actriz de reparto también fue comentada: se trató de un conjunto de dos piezas de top con recortes y falda cubierta de piedras que dejaba el abdomen al descubierto, que combinó con una túnica, botas altas y un imponente tocado de plumas.

8) Un vestuario elegante y sensual para conquistar al público

Cher Sings “If I Could Turn Back Time” On The Farewell Tour (11 08 2002)

Durante los últimos meses, la cantante compartió en su canal de YouTube algunas de las presentaciones más memorables de su carrera. Una de ellas fue la de “If I Could Turn Back Time” que realizó el 8 de noviembre de 2002 en Miami, en el marco de la gira The Farewell Tour. Para hacer esta canción, una de las más icónicas de su repertorio, lució un sensual body negro semitransparente cubierto de brillos, botas altas y sus infaltables aros colgantes.

9) Con un imponente tocado

Vestido de piedras y transparencia con sombrero para los Oscar de 1998 Getty Images

A la hora de vestirse, la artista siempre se animó a jugar con los accesorios, tanto con pelucas como con joyas y tocados. Para la entrega de los Oscar de 1998, a la que asistió con su hijo Elijah Blue, llevó un vestido de manga larga y escote profundo de Mackie confeccionado en una tela de tul transparente con un bordado de piedras plateadas. Si bien el diseño por sí solo ya era imponente, le dio el toque final con un tocado hecho en el mismo material y una gargantilla de brillantes alrededor del cuello.

10) Un homenaje a sí misma en la Met Gala

Cher con su look total black para la Met Gala 2026 MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El más reciente look de la intérprete de “If I Could Turn Back Time” que dio que hablar fue el que usó para la Met Gala que se celebró el 4 de mayo de 2026. Subió las escaleras del Metropolitan Museum of Art con un diseño negro con encaje, una falda con cola y un corset de cuero con una chaqueta de Burberry, con el que decidió rendirse homenaje a sí misma y al inolvidable vestido que lució 52 años atrás cuando debutó en el evento.