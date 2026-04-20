Qué beneficios tiene el agua de jamaica con canela y por qué no conviene tomarla por períodos prolongados

La fusión de agua de jamaica con canela, además de ser refrescante para el paladar, aporta numerosos beneficios al organismo.

La jamaica es una flor conocida científicamente como Hibiscus sabdariffa. Su arbusto puede alcanzar los 3 metros de altura; mientras que en sus copas salen con flores rojas de entre 3 y 4 centímetros, formadas por varios pétalos y rodeadas de espinas.

En particular, las flores son muy apreciadas por sus propiedades curativas: diuréticas, antioxidantes, digestivas y relajantes. Esto las convierte en auxiliares para regular la presión arterial, mejorar la circulación, reducir la distensión abdominal, controlar el colesterol y combatir el estrés.

Mientras que la canela, según explica un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es una de las especias más antiguas y proviene de la corteza del árbol Cinnamomum verum.

Durante muchos años ha sido utilizada tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Y es que posee propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, hipoglucémicas y antioxidantes.

Por lo anterior, el consumo de la especia puede ayudar a evitar los picos de azúcar en sangre, mejorar la digestión, reducir el colesterol y los triglicéridos, disminuir los daños ocasionados por los radicales libres, y tratar enfermedades bacterianas o fúngicas.

@solpazzagliaa Como preparar agua de jamaica para desintoxicar el cuerpo! ♬ sonido original - solci

¿Cómo hacer agua de jamaica con canela?

Para integrar esta bebida a tu alimentación, seguí los pasos de su receta:

Ingredientes:

Dos tazas de flor de jamaica seca

1 a 2 ramas de canela

1 a 1.5 litros de agua

Azúcar

Opcional: agregarle limón o rodajas de naranja

Procedimientos:

Enjuagar las flores de jamaica para eliminar impurezas.

En una olla, poner agua junto con las ramas de canela y dejarlas hervir unos cinco minutos para que suelten su sabor.

Añadir la flor de jamaica y deja hervir otros 10 minutos. El agua va a tomar un color rojo intenso.

Apagar el fuego y dejar reposar otros cinco minutos.

Colar para retirar la jamaica y la canela.

Añadir azúcar al gusto y mezcla bien.

Servir con hielo y un toque de jugo de limón o naranja.

¿Cómo tomar agua de jamaica con canela de manera segura?

Aunque es posible tomar agua de jamaica con canela de manera segura, es preferible evitar el exceso por su efecto diurético. Dicha característica hace que el cuerpo expulse líquidos, pero en grandes cantidades provoca un desequilibrio de electrolitos.

Asimismo, es importante no beber grandes cantidades por periodos prolongados, pues esta flor puede bajar la presión y la canela puede ser irritante para el estómago.

Finalmente, conviene tener precaución si se sufre de presión baja o si se toman medicamentos para dicha afección, puesto que causa mareos, náuseas, fatiga y hasta desmayos.