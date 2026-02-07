Estas infusiones naturales son ‘milagrosas’ para la inflamación

Las infusiones y tés son bebidas que muchas personas optan por consumir para, además de refrescar, brindar beneficios al organismo.

Una de las ayudas que buscan las personas con las infusiones es ayudarle al intestino a desinflamarse, pues estar todo el día con la barriga hinchada es una de las molestias más frecuentes.

Los intestinos son una parte esencial en el sistema digestivo, pues estos son los encargados de absorber nutrientes y eliminar sustancias perjudiciales para el cuerpo.

Cuando se sufre de inflamación, puede ser por diferentes causas como por ejemplo intolerancia a ciertos alimentos, el estrés, las emociones, bacterias, factores genéticos, entre otros.

Si uno ha sufrido de este tipo de molestias y quiere consumir una alternativa saludable, estos tés o infusiones le pueden ayudar a prevenir o eliminar la inflamación.

Son una alternativa para estas dolencias, no obstante, se debe tener en cuenta que no son una cura con sustentos científicos, es por ello que lo adecuado es consultar con el médico cuando se presentan este tipo de molestias, para que sea el especialista quien le envíe el tratamiento adecuado.

De acuerdo con el portal ‘Un Cómo’, estas infusiones le pueden ayudar con este objetivo:

Té de hoja de guanábana

De acuerdo con un estudio conjunto de varias universidades en México, la infusión de hojas de guanábana se han utilizado como medicina alternativa debido a sus propiedades fitoquímicas, actividad farmacológica y citotóxica.

Asimismo, esta infusión tiene actividad antibacteriana y antioxidante y sus compuestos tiene la capacidad de dañar o destruir las células dañinas de algunos tipos específicos de cáncer.

Es por ello que se puede optar por el consumo de esta bebida, preparándola de esta manera:

Hervir un litro de agua y cuando se encuentre punto de ebullición, agregar las hojas de guanábana.

Mantener en el fuego durante 30 minutos más para permitir que los nutrientes de la hoja se concentren.

Una vez que el agua se haya reducido a la mitad, colar el líquido.

Esperar a que el líquido se enfríe.

Añadir el jugo de limón y la miel.

Revolver hasta que los ingredientes se integren correctamente.

El té de hojas de guanábana tiene propiedades antioxidantes

Té de menta y anís

La menta es conocida por sus propiedades para ayudar con la inflamación del colon y otras molestias estomacales, es por ello que pueden contribuir para la reducción del dolor y la inflamación del abdomen.

El anís tiene potentes sustancias antiinflamatorias que reducen los espasmos estomacales.

Para prepararlo se deben seguir las siguientes instrucciones:

Ingredientes:

Una cucharada de anís.

10 gramos de hojas de menta.

250 ml de agua.

Preparación:

Hervir el agua y añadir las hojas de menta y el anís.

Dejar reposar durante 10 minutos.

Colar el líquido y tomar la infusión en ayunas y antes de las comidas.

El anís puede ser un aliado natural en la dieta Pexels

Manzanilla

Esta planta puede ayudar a desinflamar el colon y a aliviar las molestias estomacales. Los flavonoides que contiene esta planta, pueden ayudar con la relajación del organismo, por lo que se puede optar por su consumo de la siguiente manera:

Ingredientes:

Una cucharada de flores de manzanilla o una bolsita de manzanilla para infusión.

250 ml de agua.

Preparación:

Hervir 250 ml de agua.

Cuando alcance el punto de ebullición, añadir las flores de manzanilla o la bolsita.

Dejar reposar durante cinco a 10 minutos y la infusión estará lista para tomar.

La manzanilla ayuda a desinflamar el colon y a aliviar las molestias estomacales Freepik

Cardamomo

El cardamomo tiene un aceite esencial que puede ayudar a estimular el proceso digestivo, ayudando a eliminar los gases.

Si uno desea puede combinarlo con otras hierbas como la menta o el anís.

Ingredientes:

Cuatro o cinco semillas de cardamomo.

500 ml de agua.

Preparación:

Poner el agua a hervir y añadir las semillas.

Hervir durante dos o tres minutos.

Dejar que se enfríe durante 30 minutos para que se concentre y caliente antes de servir.

Recordar que ante cualquier situación anormal en la salud, se debe consultar con el médico y no automedicarse.

El cardamomo tiene un aceite esencial que puede ayudar a estimular el proceso digestivo, ayudando a eliminar los gases Pexels

Por Luz Ángela Domínguez Coral.