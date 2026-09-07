¿Qué significa ‘dry’ en el aire acondicionado y cuándo conviene usarlo? Esta es la función que pocos aprovechan

Cuando llega el calor, lo más habitual es encender el aire acondicionado y seleccionar directamente el modo frío. Sin embargo, los controles remotos tienen otras funciones que pueden resultar útiles dependiendo de las condiciones del ambiente.

Una de ellas es el modo ‘dry’, una opción que muchas personas pasan por alto y que está especialmente pensada para los días en los que la humedad hace que el ambiente se sienta pesado.

¿Qué significa ‘dry’ en el aire acondicionado?

La palabra ‘dry’ significa “seco” en inglés y, en los equipos de aire acondicionado, identifica el modo destinado principalmente a reducir la humedad del ambiente. Al activarlo, el equipo extrae parte de la humedad presente en el aire y la condensa.

A diferencia del modo frío, su objetivo principal no es bajar rápidamente la temperatura, sino conseguir que el ambiente se sienta más confortable. En muchos controles, esta función puede identificarse con la palabra ‘dry’ o con el símbolo de una gota de agua.

¿Cuándo conviene activar el modo ‘dry’?

Esta función puede resultar especialmente útil en días húmedos en los que la temperatura no es demasiado elevada. La humedad puede hacer que una temperatura moderada se perciba como más calurosa y genere una sensación de ambiente cargado.

En esos casos, reducir la humedad puede mejorar el confort sin necesidad de bajar demasiado la temperatura. También puede ser una alternativa durante la noche para quienes consideran que el modo frío enfría demasiado el ambiente.

La función puede identificarse en el control remoto con la palabra ‘dry’ o con el símbolo de una gota de agua

¿El modo ‘dry’ consume menos electricidad?

Uno de los principales atractivos de esta función es que puede consumir menos energía que utilizar el aire acondicionado constantemente en modo frío, aunque el consumo real depende del equipo, las condiciones del ambiente y el tiempo de uso.

En el modo ‘dry’, el funcionamiento del compresor suele ser diferente al del modo de refrigeración convencional y busca principalmente retirar humedad.

Por eso, no debe entenderse como un sustituto universal del modo frío: su conveniencia depende de si el principal problema del ambiente es la temperatura o la humedad.

¿Cuál es la diferencia entre ‘dry’ y ‘cool’?

La diferencia está principalmente en el objetivo de cada función. El modo ‘cool’ o frío busca reducir la temperatura del ambiente y mantenerla en el nivel seleccionado. Para conseguirlo, el sistema de refrigeración trabaja con mayor intensidad.

El modo ‘dry’, en cambio, prioriza la extracción de humedad. Puede producir cierto enfriamiento, pero su propósito principal es que el aire se sienta menos húmedo y, por lo tanto, más confortable.

Por eso, si el ambiente está muy caliente, el modo frío suele ser la opción más adecuada. Si la temperatura es tolerable, pero hay mucha humedad y sensación de aire pesado, el ‘dry’ puede ser una alternativa.

Una función que puede pasar desapercibida

No todos los días requieren utilizar el aire acondicionado de la misma manera. Conocer las funciones disponibles en el control remoto permite elegir la opción más adecuada según las condiciones del ambiente.

Así que, la próxima vez que el aire se sienta pesado por la humedad, antes de bajar aún más la temperatura, puede valer la pena buscar el símbolo de la gota y probar el modo ‘dry’.