Vení al Bienestar Fest a descubrir la terapia que trabaja con hipnosis y en una sesión desbloquea traumas de toda la vida

Es la primera vez que voy a entrar en estado de hipnosis, una palabra que despierta tanta curiosidad como temor. ¿Pierdo la conciencia? ¿Qué puedo llegar a decir? Las dudas dan vueltas por mi cabeza, pero la promesa de terminar con el insomnio y los desvelos recurrentes en un solo encuentro es incentivo suficiente para intentarlo.

Me entrego a la sesión de terapia transformacional rápida (RTT, por sus siglas en inglés), una técnica que combina la hipnoterapia con la psicoterapia, la programación neurolinguística, la terapia cognitivo conductual y la neurociencia para acceder directamente al origen emocional de los bloqueos y reprogramarlos de manera efectiva.

Este método, que promete romper patrones del cerebro en una sesión logrando cambios profundos y sostenibles, ​​​fue creado por la terapeuta y conferencista británica Marisa Peer hace más de 30 años vas a poder probar en el Bienestar Fest, el festival organizado por LA NACION junto a OSDE que se realizará el 1 y 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo.

La experiencia la guiará Paula Echeverría, una de las pocas argentinas especializadas en RTT, te invitará a entrar en ese jardín interno y descubrir qué pensamientos, emociones y creencias están limitando tu abundancia. A través de una sesión de hipnosis grupal guiada, vas a conectar con tu subconsciente —ese lugar profundo donde se graban tus patrones más arraigados— y desde allí, liberar bloqueos invisibles para abrir espacio a nuevas posibilidades. Durante esta experiencia, trabajarás las cuatro áreas clave de la abundancia:

Mentalidad : reprogramar creencias de escasez, culpa o miedo al éxito.

: reprogramar creencias de escasez, culpa o miedo al éxito. Salud : reconectar con la energía vital que sostiene tu bienestar físico y emocional.

: reconectar con la energía vital que sostiene tu bienestar físico y emocional. Riqueza : permitirte recibir sin culpa, abrirte al merecimiento y al flujo de prosperidad.

: permitirte recibir sin culpa, abrirte al merecimiento y al flujo de prosperidad. Relaciones: soltar vínculos que drenan tu energía y atraer relaciones más conscientes, equilibradas y nutritivas.

Será un momento para relajarte profundamente, cerrar los ojos y permitir que tu mente te lleve a un estado de expansión y claridad.

No necesitás experiencia previa en hipnosis. Las indicaciones para comenzar son simples: levantar la vista, como queriendo mirar mis propias cejas durante un par de minutos, respirar profundo, relajarse y parpadear un par de veces, siempre con la mirada en alto y después cerrar los ojos para entrar en hipnosis. Es una inducción rápida. “Si sentís como un parpadeo es que lo estás haciendo bien”, afirma Echeverria que se capacitó con Peer y que promete conectarte con esta experiencia en el Hipódromo de Palermo.

La experiencia genera una sensación de paz que invade. La mente se apaga de los pensamientos que siempre están en ebullición. “Al inconsciente no se puede acceder, pero sí al subconsciente, que se llega por medio de esta hipnosis rápida, donde nunca se pierde la conciencia. Allí están alojados los recuerdos. Es como si fuera una biblioteca donde está todo guardado –desarrolla–. Estos recuerdos se van hilvanando y dan pistas para descubrir qué hace que nos pase algo que nos perturba, lo que se viene a trabajar. Con la hipnosis, el cerebro se calma”, relata la terapeuta.

Esta terapia trabaja con regresiones. “A raíz de un problema que se trae, los recuerdos ayudan a reconstruir de dónde viene y cómo se originó. Quizás alguna acción tuvo sentido en un momento, pero hoy se sigue arrastrando sin querer. Se descubre qué mañas se incorporaron, que es necesario reconocer y soltar. En las sesiones muchos tocan fondo, se desarman, pero tienen que tocar fondo para reconstruirse”, explica Echeverria.

Esta terapia, a diferencia del psicoanálisis, intenta mostrarle a la propia cabeza que uno crea cosas. “Vos tirás una piedrita y empieza como la onda expansiva en el mar. Sale una cosa y después otra y las empezamos a explorar, desde la raíz. La hipnosis te permite sacar una carta de tu vida. Sale la que sale, no se elige”, finaliza.

Echeverría ha ayudado a empresarios, líderes y personas de todo el mundo a reconectar con su poder interno y crear una vida más plena, libre y abundante.

La actividad no está indicada para personas que tengan o hayan tenido enfermedades psicóticas o epilepsia, ni menores de 15 años.