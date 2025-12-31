A patadas, intentaron usurpar una casa en La Boca, las cámaras los delataron y fueron detenidos

Dos hombres fueron detenidos en La Boca cuando intentaban ingresar a una propiedad que había sido desalojada y tapiada en agosto por riesgo de derrumbe. El operativo se concretó tras el alerta emitido por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que detectaron la maniobra y dieron aviso a la Policía de la Ciudad.

El episodio ocurrió en Necochea al 1200, en una zona donde abundan construcciones antiguas y fachadas deterioradas. Según informaron fuentes policiales, los sospechosos habían comenzado a romper el tapiado colocado en la entrada del inmueble, que permanecía cerrado desde hace cuatro meses para evitar intrusiones. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Vecinal 4 C, que se desplazaron al lugar tras recibir la alerta.

Al llegar, los agentes encontraron a uno de los hombres dentro del inmueble y lo redujeron de inmediato. El segundo intentó escapar y fue interceptado a unos 200 metros. Ambos quedaron detenidos y se comprobó que uno de ellos, un argentino de 33 años, tenía antecedentes por robo. El otro, un ciudadano uruguayo de 51, también fue trasladado a la dependencia policial.

Las imágenes del lugar muestran el daño provocado en la estructura: el tapiado de ladrillos había sido violentado, dejando un hueco amplio en la pared azul que da a la calle. Restos de mampostería y escombros quedaron esparcidos sobre la vereda. Horas después, personal del Gobierno porteño volvió a cerrar la entrada con nuevos bloques y cemento, para garantizar que la propiedad no sea intrusada nuevamente.

El inmueble había sido desalojado en agosto último por peligro de derrumbe, en el marco de un operativo que se suma a las más de 550 propiedades recuperadas por el Gobierno de la Ciudad desde la llegada de la administración de Jorge Macri.

“En línea con las directivas del Jefe de Gobierno de defender la propiedad privada y devolverla a sus legítimos dueños, desde el Ministerio de Seguridad trabajamos además para impedir que las que fueron recuperadas vuelvan a ser usurpadas”, señaló el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34, a cargo de Cecilia Bellavigna y ante la Secretaría Única de María Noel Ciro. Se dispuso la detención de ambos hombres y el retapiado de la entrada. Las autoridades remarcaron que el monitoreo permanente mediante cámaras es clave para prevenir este tipo de delitos, especialmente en zonas donde existen viviendas desalojadas por riesgo estructural.

En muchos casos, las viviendas desalojadas presentan riesgo de derrumbe, lo que obliga a clausurarlas y tapiarlas para impedir ocupaciones ilegales que podrían derivar en tragedias. La intervención rápida en este hecho evitó que la usurpación se concretara y que los intrusos quedaran expuestos a un posible colapso de la estructura.