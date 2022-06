Abusos en Independiente: los cinco acusados están libres y el paradero de uno de ellos es un misterio

A más de cuatro años de la denuncia por los abusos contra futbolistas de las divisiones inferiores de Independiente, el tribunal aún no fijó la fecha de inicio del juicio. Los cinco acusados esperan el debate oral en libertad, aunque nadie sabe, hoy, dónde está uno de los principales imputados: el árbitro Martín Bustos.

Según fuentes judiciales, Bustos fue beneficiado con una excarcelación, en noviembre de 2019. Entre las condiciones, el tribunal dispuso que fijara su domicilio en territorio bonaerense. Pero, fuentes judiciales indicaron que Bustos se habría mudado a Misiones.

Bustos fue liberado a pesar de que, mientras gozaba de un beneficio similar, acosó con mensajes de WhatsApp a futbolistas de 14 y 15 años de las inferiores de Newell’s. Según consta en esa investigación, se hizo pasar por masajista deportivo y usó un nombre falso: Martín Lucero. En junio de 2019 fue detenido cuando intentó concretar un encuentro con ambos menores, en Rosario.

A pesar de la conducta expuesta durante el proceso, que derivó en una acusación por grooming ante la Justicia de Santa Fe, Bustos espera, en libertad, el juicio por los hechos denunciados por futbolistas juveniles del club de Avellaneda.

Si el juicio comenzara esta semana, nadie sabría dónde ir a buscar al árbitro imputado. Su abogado contesta las notificaciones. Un juez de Garantías autorizó a Bustos a mudarse a Misiones, a pesar de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, en una de las condiciones para otorgarle la excarcelación, ordenó que fijara el domicilio en la provincia de Buenos Aires, donde ocurrieron los hechos.

Martín Bustos Archivo

El primer caso

La investigación comenzó en abril de 2018, cuando la fiscal Soledad Garibaldi recibió una denuncia en la que un futbolista juvenil de Independiente relató que un grupo de adultos le ofrecía botines y ropa deportiva a cambio mantener reuniones íntimas en departamentos de Palermo, La Plata, San Isidro y Sarandí.

Según la investigación encarada por la representante del Ministerio Público, los acusados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de los menores que elegían como víctimas debido a que la mayoría de ellos provenía de hogares de extrema pobreza y, además, sufrían una situación de desarraigo al haber tenido que viajar a Buenos Aires para desarrollar su carrera deportiva en un equipo de la primera división del fútbol argentino.

Leonardo Cohen Arazi, relacionista público imputado por los abusos en Independiente Archivo

En su pedido de elevación a juicio del caso, la fiscal Garibaldi acusó, además de a Bustos, a Leonardo Cohen Arazi, Alberto Ponte, Juan Manuel Díaz Vallone y Alejandro Carlos Dal Cin.

En el requerimiento, la representante del Ministerio Público los consideró responsables de explotación sexual infantil y corrupción de menores, dos figuras penales con una expectativa de diez años de prisión para cada uno de los delitos.

Al principio de la investigación, los imputados estuvieron detenidos, pero al analizar uno de los recursos presentados por la defensa de uno de los acusados, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora decidió concederles la libertad, al considerar que las relaciones sexuales se habrían producido con consentimiento de los futbolistas, que eran menores de edad.

Entonces, la fiscal Garibaldi los imputó por explotación sexual infantil y corrupción de menores, conductas que no contemplan el consentimiento de la víctima y, con esta calificación, solicitó que los cinco imputados sean sometidos a juicio oral.

Un solo debate

En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora dictó una resolución clave para que no se demore más el inicio del debate: revocó la resolución del Tribunal Oral N°3 de ese departamento judicial que había dispuesto separar los casos y remitir cada uno de los sumarios para que sean juzgados en las jurisdicciones en la que habrían ocurrido.

La resolución que había dictado el tribunal que debe juzgar a los cinco imputados se fundó en que algunos de los abusos habrían ocurrido en el departamento de un acusado, en La Plata; otro, en la casa del relacionista público Cohen Arazi, en la Ciudad de Buenos Aires, y el restante, en San Isidro. Este fallo, dictado en marzo pasado, habilitaba a que los abusos se juzgaran, entonces, en tres jurisdicciones distintas, según las direcciones de cada departamento a los que fueron llevados los menores, y no en la correspondiente al predio de Villa Domínico, donde está la pensión de Independiente.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones lomense revocó la resolución del Tribunal Oral N°3 y dispuso que todos los imputados sean juzgados en un solo debate, en la jurisdicción en la que se concretó la denuncia y donde ocurrieron varios de los hechos investigados.

La policía, tras uno de los procedimientos en el predio de Villa Domínico, luego de las primeras denuncias de abuso de juveniles de Independiente Archivo

Grooming

En medio del proceso, y cuando estaba en libertad debido a la modificación de la calificación penal realizada por la Justicia, Bustos fue detenido nuevamente por acosar a futbolistas de las inferiores de Ñuls.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario imputó a Bustos por grooming. El Código Penal, en relación con este delito, establece penas de entre seis meses y cuatro años de prisión para quien “por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

“Si dicen que van a un masajista, capaz que les hacen bardo; de última, digan que tienen el cumpleaños de una amiga y listo” , sugirió Bustos a un chico de 14 años, de las juveniles de Newell’s, en un mensaje que le envió para concretar un encuentro. Bustos insistía en encontrarse fuera de la pensión para hacerle masajes, y el menor le respondía que no lo dejaban salir del predio.

En otro de los mensajes de WhatsApp aportados por el menor, Bustos, que había cambiado su identidad y decía que era kinesiólogo, expresó: “No tengo problema de ir a la pensión. El tema es que no me van a dejar entrar” . Entonces el menor le respondió que podía hablar con el coordinador de las divisiones inferiores, a lo que Bustos respondió: “No hables nada porque no los van a dejar” .

El 31 de mayo de 2019, el árbitro le escribió al juvenil un mensaje en el que le decía que viajaría a Rosario, donde tenía varios clientes. Según consta en los textos aportados por el menor a la Justicia, el imputado le pidió que lleve a otros chicos. Se habría acordado que fuesen cuatro adolescentes al encuentro.

“Y, sí... yo, encantado. El tema es que si son más de cuatro o cinco no nos van a dar los tiempos, ni a mí tampoco la energía, jaja. ¿Se entiende?” , escribió el árbitro.

Una semana después, Bustos viajó a Rosario. El menor avisó a los responsables de las divisiones inferiores del club, quienes radicaron la denuncia.

“La amenaza fue detectada a tiempo por personal del departamento de psicología gracias a que estos profesionales asisten a los chicos de las inferiores durante las 24 horas. En el proceso, que derivó en la desactivación de este intento de abuso originado en Internet, participó personal de las divisiones inferiores, del área de legales del club, de la Justicia y de la policía de Santa Fe”, detalló el club del Parque Independencia en un comunicado.

A pesar de este hecho ocurrido mientras estaba procesado por los supuestos abusos contra los futbolistas de Independiente, Bustos permanece en libertad, sin que ningún organismo judicial lo controle.