Mataron a un joven de 20 años en una pelea por la venta de drogas en La Matanza

Los vecinos del barrio San Javier escucharon siete balazos durante la madrugada. Nadie salió a la calles hasta que comenzó a amanecer. Esas detonaciones parecían confundirse con las explosiones del escape de una moto. Pero la sospecha general tenía sustento. El temor de los habitantes de la zona en salir de sus casas se fundaba en que allí se escuchan disparos de forma habitual. Hace un mes hubo dos homicidios en el mismo barrio. Y hoy se sumó otro crimen.

Según fuentes policiales, el asesinato, cuyo móvil habría sido un ajuste de cuentas entre consumidores y vendedores de droga, ocurrió entre las 3 y las 4, en la esquina de 27 de Octubre y Cañuelas del mencionado barrio de la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza.

Un vecino del barrio descubrió el cuerpo de la víctima minutos después de las 7.30, cuando salió de su casa para ir a trabajar.

El cuerpo fue hallado en el pasto, tenía una capucha y una gorra. La víctima estaba vestida con un buzo blanco del seleccionado argentino de fútbol, pantalón gris y zapatillas blancas.

Al encontrar el cadáver, el vecino alertó al resto de los habitantes de la zona y llamaron al número de emergencias 911. Cuando los policías de la comisaría de Virrey del Pino llegaron a la escena del crimen, encontraron siete vainas servidas. Este hallazgo confirmó a los peritos que los disparos fueron realizados con una pistola que no fue encontrada en lo que se consideró como la escena primaria del homicidio.

Aunque, al revisar la zona, los técnicos de la División Policía Científica establecieron que la víctima no estaba sola. Aparentemente, habría llegado al lugar en una moto, con otros dos acompañantes. Allí habrían sido atacados por tres vendedores de droga que le reclamaron por una deuda impaga.

Al no poder pagar la droga que el consumidor y sus amigos habrían comprado, se originó una discusión que terminó cuando los transas abrieron fuego contra la víctima y sus acompañantes.

A partir de la reconstrucción realizada por los investigadores policiales y judiciales se habría determinado que la andanada de disparos terminó cuando dos de los tres consumidores huyeron. El otro terminó herido de muerte y las siete vainas quedaron junto al cadáver. Sus amigos, si bien fueron atacados, no fueron alcanzados por los proyectiles.

En las últimas horas el fiscal de La Matanza, Claudio Fornaro ordenó la detención de uno de los atacantes, en tanto que sus cómplices eran intensamente buscados.

Con respecto a la víctima, si bien no trascendió la identidad, fuentes policiales indicaron que tenía 20 años y un frondoso prontuario que incluye una serie de hechos delictivos cometidos cuando era menor.

“Anoche, a las 3 o 4 comenzaron los tiros. El fallecido no estaba solo. Se escuchaba otra voz y la explosión del escape de una moto. Cuando salí de mi casa para ir a trabajar encontré el cuerpo tirado, boca abajo. No era una persona conocida en el barrio”, expresó un vecino en redes sociales.

Hace un mes la zona fue escenario de dos homicidios ocurridos en 24 horas. Un supuesto transa de drogas fue asesinado en la esquina de Cañuelas y La Esperanza, en Virrey del Pino. Según fuentes policiales, la víctima habría sido identificada como Daniel Coronel, de 35 años, con antecedentes por un hecho de violencia de género contra su expareja y su hija, de cinco años.

El cuerpo de Coronel fue hallado por un vecino en el cruce de Esperanza y Cañuelas. Llamó la atención del vecino el fuego en el terreno baldío adyacente a la mencionada intersección.

Los asesinos de Coronel habían prendido fuego el cadáver para tratar de que no pudiera ser identificado, pero el vecino logró apagar el fuego. El cuerpo todavía humeaba cuando el vecino llegó al lugar. Uno de los hermanos de la víctima logró identificar a Coronel.

“Daniel tenía problemas de adicciones a las drogas, y conflictos con los vendedores de la zona, a raíz de sus problemas de conducta”, expresó el hermano de la víctima.

El segundo homicidio ocurrió 16 horas después. Cristian Pereyra, de 39 años, docente de escuelas técnicas y que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes para juntar el dinero para pagar la renovación de la casa que alquilaba, fue asesinado durante el robo de su automóvil.

El docente malherido fue hallado en la calzada de la Autopista Presidente Perón a pocos metros del cruce con la Ruta 3. La víctima alcanzó a decirle a los policías que lo habían asaltado y que se llevaron su Chevrolet Corsa.

Al revisar el listado de la aplicación de viajes, los investigadores policiales y judiciales, establecieron que el último pasajero en abordar el automóvil de la víctima fue un policía que habría sido identificado como Matías Vizgarra, quien se desempeña en la sede de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), en Ciudad Evita.

Los policías hallaron el automóvil de la víctima en la esquina de Coronel Espejo y El Airampú, a diez cuadras de la dependencia en la que se desempeña el sospechoso. Cuando fue interrogado por los investigadores, el oficial explicó que había llegado a la sede la UTOI a bordo del automóvil de un camarada.

Debido a que dicha declaración no fue realizada ante un funcionario judicial, no fue tenida en cuenta para el expediente. No obstante, los detectives descubrieron una contradicción entre los dichos del sospechoso y la respuesta del compañero, quien negó haberlo llevado.

A partir de este indicio y de otros elementos, la fiscalía ordenó la detención del policía Vizgarra, quien se negó a declarar.