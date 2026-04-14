Tiroteo entre contrabandistas y Prefectura en el río Paraná

Un intenso tiroteo tuvo lugar este lunes por la tarde en el río Paraná, Misiones, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) interceptó una embarcación que transportaba mercadería de contrabando en las inmediaciones de Puerto Iguazú desde la costa paraguaya. Los delincuentes respondieron con piedras y disparos e hirieron a una efectiva de la Agrupación Albatros. Se secuestraron 53 bultos con electrodomésticos, equipos electrónicos y teléfonos celulares valuados en 245 millones de pesos.

Según pudo saber LA NACION, el hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 1924 del río Paraná, en el denominado Paraje Cantera, donde efectivos de la PNA que patrullaban la zona fluvial detectaron un lanchón que había partido de la costa de Paraguay cargado con gran cantidad de bultos.

Al reconocer a los efectivos de la fuerza argentina, los tripulantes de la embarcación regresaron rápidamente hacia la costa del país limítrofe, abandonaron la carga y huyeron por la vegetación. Cuando el personal policial se acercó a la lancha con los bultos, comenzó a ser agredido desde ambos márgenes del río con disparos de armas automáticas, escopetas y piedras, a lo que Prefectura respondió.

Impactante tiroteo de contrabandistas contra miembros de Prefectura en el río Paraná durante el secuestro de mercadería

Por disposición de la Justicia Federal, se ordenó el repliegue de los efectivos hacia zona segura. Durante esa maniobra, se registró un nuevo ataque armado desde la costa paraguaya, momento en el cual resultó herida una integrante de la Agrupación Albatros, quien fue asistida de inmediato y trasladada a un centro de salud local, donde quedó alojada fuera de peligro, aseguraron desde la PNA.

Impactante tiroteo de contrabandistas contra miembros de Prefectura en el río Paraná durante el secuestro de mercadería. Prefectura Naval Argentina

Finalmente, se resguardaron los elementos secuestrados, que fueron trasladarlos a la dependencia local, donde se realizó la apertura de los bultos en presencia de testigos. La requisa constató que había en total 53 bultos que contenían electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas, artículos de valor comercial y otros elementos, todo de ingreso ilegal al país.

El total de lo decomisado supera los 245 millones de pesos.

En el operativo intervinieron además fuerzas federales y provinciales, y se dio intervención a las autoridades judiciales competentes.