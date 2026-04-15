Allanamientos, secuestro de drogas y armas y detenciones de banda que operaba con líderes detenidos en Batán

MAR DEL PLATA.- Una pareja que regenteaba el negocio desde la cárcel de Batán, secuaces que se movían por las calles con narcomenudeo que incluía desde marihuana hasta tusi, robo de vehículos y acopio de armas pesadas −algunas de las cuales escondían bajo tierra− quedaron a la luz al cabo de los 23 allanamientos ordenados por la Justicia para desarticular a un organización con amplia participación en el crimen local, con especialización en la comercialización de drogas.

Hubo 10 detenidos, de los cuales tres se encontraban alojados en dependencias de la Unidad Penitenciaria de Batán, a 15 kilómetros al sur de esta ciudad, donde no solo estaban alojados los líderes en cumplimiento de condena por otros hechos sino donde también ingresaban estupefacientes que luego vendían a los internos.

Los datos que permitieron estas acciones, requeridas por el fiscal federal Santiago Eyherabide y ejecutadas por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, surgieron de una investigación que se puso en marcha en septiembre pasado y que, según fuentes del caso confirmaron a LA NACION, incluyó casi 15.000 horas de escuchas telefónicas sobre distintas líneas celulares, algunas de ellas en uso dentro de dependencias carcelarias.

Los audios de la banda dirigida desde la cárcel de Batán

“¡Ay, sorry! Pará, Pabla Escobar”, se escucha en uno de esos audios de una voz masculina que ironiza ante la mujer que le confirma que tiene tusi (la droga sintética conocida como “cocaína rosa”) para vender y le confiesa un problema doméstico que tuvo con esa mercancía: “No sabés lo que me pasó, metí a lavar cinco” gramos, reconoce y se lamenta.

Los secuestros logrados en los domicilios allanados incluyen casi 40 kilos de marihuana −entre plantas y droga compactada−, 411 envoltorios con cocaína en formato de dosis individuales y una pieza compacta de la misma droga.

Sorprendieron las armas que les incautaron: pistolas 9 milímetros, revólveres calibre 38, escopetas 12/70 y carabinas, entre ellas, una réplica de un fusil de asalto, todos con sus respectivos cartuchos o proyectiles, según el caso.

“Tengo dos enterradas en otro lado: una 9 (mm) y una 11.25 que era del jefe de calle de la Quinta [comisaría]”, se le escucha decir a uno de los delincuentes que terminó arrestado y cuya línea telefónica fue monitoreada. Esas armas también fueron halladas y secuestradas.

Armas, celulares y droga secuestrada en Mar del Plata

La conclusión a la que llegaron los investigadores, a poco de iniciada la pesquisa, es que esta banda tenía un amplio alcance geográfico dentro de la ciudad e manejaba el narcomenudeo intramuros en el complejo carcelario de Batán.

Fuentes judiciales destacaron que en esa organización había una minuciosa distribución de roles con conducción centralizada en dos de los tres miembros que estaban privados de la libertad, un hombre de 43 años y una mujer de 41. El primer alojado en la Unidad Penal 44 y la otra en la Unidad Penal 50.

Desde allí, según se constató por las escuchas y los seguimiento de algunos de los integrantes luego detenidos, se coordinaban las acciones delictivas que tenían la venta de estupefacientes como principal objetivo, pero que en función de ese objetivo apelaban a otros recursos delictivos.

“Ámbar: no digas nada. Me voy a robar la Amarok que está ahí al lado de ustedes. Yo soy el del Gol Trend blanco”, le avisa uno de los delincuentes a una mujer que es parte de la banda y que le advierte cómo actuar, hasta en cuestiones elementales. “Bueno, igual encapuchate, bobo”, le recomienda.

Se da por hecho que la organización fraccionaba los estupefacientes y los comercializaba en distintos puntos de la ciudad y a través de distintas redes para llegar a sus clientes. Tenían distintos puntos para el acopio y venta de drogas, que movían con varios vehículos, algunos de los cuales pudieron ser secuestrados en el marco de estos allanamientos.

De la labor realizada por la Dirección de Investigación de Cíbercrimen en esta causa judicial surge que ejecutaron robos a mano armada, en particular de vehículos. “¿Tenés tu Amarok? ¿Te falta algún accesorio? Tengo la misma, nueva”, explica en un audio el mismo delincuente que había advertido en otra comunicación que robaría ese modelo de camioneta. También, en el caso de los internos en cumplimiento de medidas judiciales, recaudaban mediante estafas telefónicas con aplicación de distintos ardides.

Fueron cuatro las líneas sobre las cuales trabajaron los especialistas con estas escuchas que se sumaron a la carga probatoria de la cual disponen ahora el fiscal Eyherabide, a cargo de la investigación, y el juez federal Santiago Inchausti.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, pasó este miércoles por Mar del Plata y sobre el tema aseguró que esta organización tenía unos 20 integrantes, por lo que se continuará con la búsqueda para completar el desmantelamiento de la estructura delictiva.

Para este viernes están previstas las audiencias de formalización de causas en las que, entre otras medidas, se definirá la situación procesal de cada uno de los detenidos. En particular, se deberá resolver si continúan el desarrollo de la causa alojados en unidades penitenciarias o si alguno de ellos puede hacerlo en libertad.

Los delitos varían y si bien el común denominador es la comercialización de estupefacientes, que es del ámbito del fuero federal, otros deberán tramitar en tribunales ordinarios y tienen que ver con otros delitos que tienen que ver con tenencia de arma, encubrimiento, robos agravados y hurtos.

El ministro anticipó que para el caso de los tres involucrados en esta causa que estaban detenidos en unidades carcelarias se solicitará que sean incluidos en el régimen de aislamiento previsto por el Ministerio de Seguridad de la Nación para bloquear su vínculo y la posibilidad de continuar con estas operaciones con el resto de los allí alojados.

“La droga tiene un poder de corrupción importante”, reconoció Alonso, y anticipó que también allí, en las unidades penitenciarias, se abrirá la correspondiente investigación para esclarecer si había complicidades desde la institución de seguridad.