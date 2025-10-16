Agredió a su expareja porque lo denunció por violencia de género y le prohibieron ingresar a la ciudad, al menos, por cuatro meses

En la madrugada del 7 de octubre, el estruendo de una puerta rota en barrio Loteo Social 3, en General Fernández Oro, despertó a toda la cuadra. Tras franquear la puerta, un hombre irrumpió en la vivienda donde su expareja dormía con sus tres hijos y la atacó en la cocina, en represalia por una denuncia por violencia de género previa.

El episodio derivó en una audiencia realizada este miércoles en Cipolletti, donde la Fiscalía acusó al imputado, de 35 años, por los delitos de violación de domicilio en concurso real con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra su expareja, todo ello en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial. Se lo consideró responsable a título de autor.

Según la acusación, el hombre ingresó a la casa tras patear la puerta y, sin mediar palabra, golpeó a la mujer mientras le reprochaba que lo había denunciado . Como consecuencia, la víctima sufrió una herida superficial en la frente de 0,3 centímetros, entre otras lesiones que en principio serían de carácter leve.

La fiscal detalló que el ataque ocurrió un día después de que la jueza de Paz dictara una prohibición de acercamiento a la víctima y su domicilio. El imputado desobedeció esa orden judicial, lo que motivó su detención una semana después.

En la audiencia, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa investigativa por el plazo de cuatro meses. Además, aceptó las medidas cautelares solicitadas por la representante del Ministerio Público Fiscal: prohibición de contacto por cualquier medio con la víctima, presentación quincenal en la comisaría de San Patricio del Chañar —donde fijó domicilio— y prohibición de ingreso a la localidad de Fernández Oro, lugar donde ocurrieron los hechos y reside la mujer.

Por su parte, el defensor oficial indicó que no se opone a los hechos narrados ni a la calificación legal, aunque adelantó que cuestionará a futuro la restricción de ingreso a Fernández Oro.

Antes de cerrar la audiencia, la magistrada advirtió al imputado sobre la gravedad del caso: “Usted desobedeció la orden de otro juez y tomó represalia con la denunciante. En el marco de un proceso penal, esto es grave”, afirmó según un parte difundido por el MPF provincial.