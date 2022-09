Agresión en Tucumán: patovicas atacaron con un látigo a dos jóvenes en la puerta de un boliche

“¿Por qué me pegan? ¿Qué he hecho yo?”, se oía decir a un joven mientras un patovica le asestaba golpes de puño afuera del boliche Isabel, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Al lado de él, su novia era agredida por otro hombre de seguridad que la atacaba con un látigo una vez y otra vez. “¡Basta!”, gritaba desesperada la mujer.

La brutal agresión tuvo lugar en la noche de anteayer en la puerta de la discoteca ubicada en la avenida Julio Argentino Roca y Lincoln, donde alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán festejaban el Día del Estudiante. Una persona captó el momento justo en que, por motivos que se desconocen, al menos cinco hombres de seguridad rodearon a un hombre y a una mujer y los acorralaron contra la pared.

Nicolas fue a bailar a un boliche de av Roca y Lincoln y fue atacado por varias personas que trabajarían en ese lugar, su novia intenta defenderlo pero no pudo evitar la golpiza @telefetucuman @Radio_ATE pic.twitter.com/PkaC07bLOq — Luis Medina (@luismedinapiriz) September 21, 2022

Uno de los patovicas azotó con una fusta a la joven, identificada como Jéssica, que intentó como pudo resguardarse de la agresión con sus brazos. Su novio Nicolás, en tanto, sufrió los golpes a puño cerrado que le daba otro de los hombres contratados para evitar disturbios. Los otros tres hombres, mientras, miraban la escena e incluso uno de ellos amenazó a la persona que filmaba el ataque.

Patovicas atacaron a latigazos a una pareja en la puerta de un boliche en San Miguel de Tucumán

Tras la viralización del video, el local bailable Isabel emitió un comunicado donde aseguró que el personal de seguridad era tercerizado y que “se emitirán las denuncias correspondientes”.

Un antecedente en el mismo boliche

En diálogo con el medio El Tucumano, un joven identificado como Gonzalo Belascuain relató que en 2019 patovicas de Isabel le fracturaron la última vértebra de su columna. La agresión, según el joven, ocurrió después de un ida y vuelta verbal por una situación dentro de la discoteca, una vez afuera del boliche. “Cuando cruzaba la calle vino un patovica de frente que me hizo un tacle de rugby y caí en el piso, se vinieron todos a agarrarme a patadas, me patearon la columna, eran cinco o seis”, relató.

Tras ello agregó: “Me dejaron de pegar porque paró la Policía, que me levantó y me dejó a una cuadra. Mis amigos me buscaron en el auto y me dejaron en mi casa, me acosté a dormir, me dolía la columna, pero igual me acosté. Al otro día lloraba desde la cama; estaba inmóvil, no sentía las piernas”.

En ese momento los estudios médicos le dijeron que tenía una fisura en la última vértebra: “Yo estudio educación física, estoy en tercer año ahora. La fractura me jodió en ese momento la carrera, porque no pude cursar y perdí todo el año, un mes y medio parado, 3 o 4 semanas sin caminar. Mi mamá los denunció en ese momento, me vinieron a ofrecer para hacer más grande todo, pero no quise, estaba demasiado concentrado en volver a caminar y sentirme bien”, cerró.