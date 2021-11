Aníbal Fernández se peleó con un periodista al hablar del caso del kiosquero asesinado en La Matanza

Esta mañana, Aníbal Fernández, hablaba sobre el asesinato del kiosquero Roberto Sabo con varios medios dispuestos en la puerta del Ministerio de Seguridad y tuvo un entredicho con un periodista al que le pidió: “Callate por favor, dejame hablar con el resto de tus compañeros”.

Tras la multitudinaria marcha que los vecinos de La Matanza protagonizaron anoche en reclamo de mayor seguridad y la represión por parte de la policía con gases lacrimógenos, Fernández fue consultado hoy sobre qué medidas tomará el ministerio que encabeza para parar con la inseguridad y qué opinaba sobre la actitud de la fuerza frente a los manifestantes.

“Es un momento muy triste y doloroso que no se puede atar a otra cosa que a esta situación”, expresó y detalló que “hace más de un mes” que su ministerio trabaja con la Matanza. “Estamos tratando de hacer un trabajo lo más prolijo posible y de utilizar los recursos humanos con los que contamos de la mejor manera”.

Tras una consulta de un periodista que tenía a su lado, sobre si se habían enviado más efectivos, Fernandez dijo “Sí, se enviaron 500 efectivos más hace 20 días”. No obstante, luego, le repreguntó qué más se haría ya que los vecinos decían que no alcanzaba y que de hecho el domingo mataron al kiosquero. Fue entonces que el Ministro se enojó y le dijo: “No me relates en la oreja. No parás de hablar, podés callarte por favor y me dejás hablar con tus compañeros?”.

En tanto, acerca de la represión policial en la marcha de anoche, expresó: “Yo nunca voy a estar del lado de la represión. Estuve cinco año en la fuerza y me fui sin un muerto”.

Además, dijo que no hay más delincuencia de 2019 a esta parte y que hubo mayor liberación de presos en 2018 y 2019 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Por último, con respecto a qué actitud tendrán las fuerzas de seguridad con la delincuencia dijo: “Ni mano dura, ni mano blanda”.

Ante la pregunta de si se había contactado con la familia de Sabo, Fernández expresó: “Me encantaría hablar con la familia, lo voy a intentar”.

El asesinato

El asesinato del kiosquero Roberto Sabo, de 48 años y padre de dos hijos, ocurrido el domingo, tiene conmocionados a los vecinos de Ramos Mejía que convocan a nuevas manifestaciones para reclamar más seguridad en la zona.

En los videos de una cámara de seguridad que obtuvo LN+ se puede ver a Suárez -quien habría disparado- vestido con un chaleco negro sobre una remera blanca mangas largas. El hombre y la menor ingresan directamente al drugstore mientras la adolescente mira en dirección a la comisaría que está a tres cuadras del lugar en actitud de vigilancia.

Mientras la investigación continúa, Leonardo Daniel Suárez, el delincuente detenido por el supuesto asesinato de Sabo, ayer fue indagado por el fiscal Federico Medone y se puso a llorar mientras se negaba a declarar. En tanto, la adolescente fue trasladada a un instituto de menores.

Suárez tenía antecedentes y había recuperado la libertad en agosto del año pasado luego de cumplir una condena de cinco años y 10 meses de prisión por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma.