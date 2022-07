Apareció la primera pista del brutal asesinato de la joven estudiante de Medicina

El asesinato de Agustina Fernández conmovió a los habitantes de la localidad de Río Negro. La joven pampeana de 19 años se había mudado pocos meses antes para seguir sus estudios en Medicina. El sábado pasado fue brutalmente golpeada. Estaba en la casa de un amigo, en una vivienda ubicada en la planta baja del complejo residencial que habitaba. Ese hombre la dejó sola durante una hora. Al regresar se encontró con Agustina malherida por los golpes en la cabeza. Así lo relató ese joven. La víctima murió el pasado miércoles. Su familia decidió donar los órganos. La investigación tiene ahora un sospechoso. Estiman los detectives judiciales que se trató de un robo, porque el propietario de la casa aseguró que faltaban dólares y su celular, que había dejado allí mientras visitaba a su padre, según contó. No se encontró el teléfono móvil de Agustina. El Ministerio Público Fiscal distribuyó un identikit del presunto asesino.

La reacción social se observó en las calles de Cipolletti durante la noche del miércoles pasado. Cientos de vecinos exigieron justicia. Y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, aseguró ahora que ese crimen “enluta” a toda la sociedad y se lamentó por no haber podido “evitarlo a tiempo”.

“Este crimen nos ha enlutado y reaviva la tristeza y el sufrimiento como sociedad, porque son hechos que ocurren y que lamentablemente no podemos evitar a tiempo”, afirmó Carreras esta mañana en la ciudad de Viedma, durante un acto por la firma de un convenio de cooperación con el Poder Judicial provincial para acelerar los procesos periciales forenses.

Agustina Fernández tenía 19 años Facebook

La mandataria provincial afirmó que ayer concurrió a la ciudad de Cipolletti para acompañar al intendente local y dar “seguimiento personal a la investigación que se lleva adelante” por el crimen de la estudiante.

Para la gobernadora, un consuelo para toda sociedad y también para su familia “es que se logre dar con el asesino, que se logre dar con el culpable”, según consignó Télam.

”Por eso tiene tanta relevancia el convenio que acabamos de firmar, porque contribuye a que todas las capacidades del Estado se pongan al servicio del esclarecimiento de los hechos y podamos dar con la verdad”, precisó.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) rionegrino sigue la pista de un “homicidio cometido en el marco del robo” y por el que hasta el momento no hay detenidos. Pero si trazó un identikit del posible sospechoso.

En esa hipótesis, el supuesto asesino observó como el amigo de Agustina, identificado como Pablo Parra, dejaba su hogar e ingresó a la residencia con fines de robo sin conocer que allí se encontraba la joven pampeana. En su declaración, Parra indicó que tras hallar a su amiga golpeada, se dio cuenta que había dejado sin llave la puerta que da hacia un patio interno y que en la medianera halló una escalera, presuntamente utilizada por el atacante.

Los familiares de la víctima tienen una mirada diferente. “Hay cosas que no me cierran”, dijo Silvana Capello, la madre de Agustina.

En diálogo con LN+, señaló que no concibe que, al encontrarse con su hija tirada en el piso, convulsionando, Parra se haya tomado el tiempo para ir a ver la habitación, luego la puerta, que estaba abierta, y la escalera que estaba apoyada en el patio, antes de auxiliar a la joven. “Vos y yo sabemos que lo primero que fue a ver fueron los dólares”, expresó con dolor.

Agustina Fernández y su madre, Silvana Capello La Mañana

“Uno cuando tiene un ser querido lo primero que hace es pedir ayuda y marcar un número de teléfono. Él en ese momento sube hasta arriba a pedir el celular a la vecina. Por lo menos ahí se fueron cinco minutos. No sé, no todos manejamos la misma lógica”, advirtió la mujer.

La madre de Agustina no está convencida que el asesinato hubiese sido cometido durante un robo: “Yo no me creo esta hipótesis. Ni se justifica que por dos celulares y mil dólares le hayan destrozado la cabeza como lo hicieron y que mi hija se lleve toda la parte. Yo estuve cinco horas sobre la ruta pensando sobre lo mismo. No sabés cómo tenía su cabeza, deformada”.