Secuestro de un menor. El abogado de la tía de Loan volverá a prisión por la desaparición del “Niño N” en Corrientes

ROSARIO. El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó este lunes la prisión domiciliaria que un juez de Garantías de la ciudad correntina de Esquina le había otorgado al abogado José Alejandro Fernández Codazzi, que se había hecho conocido a nivel nacional por haber contribuido a desviar la investigación del caso de Loan Peña cuando llevó a la tía del chico, Laudelina Peña, a dar una declaración falsa en Corrientes para cerrar rápido el caso.

Tras esa resolución, Codazzi seguirá detenido con prisión preventiva en el marco del caso del “Niño N”, Nahuá S. R., un chico de 6 años que fue encontrado la semana pasada en un paraje rural de Corrientes tras haber sido sustraído por su padre, que estaba prófugo. Codazzi fue quien trasladó en su camioneta al hombre de nacionalidad brasileña y a su hijo durante la fuga.

La decisión fue adoptada por los jueces Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper tras una impugnación del fiscal Gustavo Javier Mosquera. La madre del niño intervino en la audiencia y planteó que la casa designada para que cumpliera la prisión domiciliaria quedaba a la vuelta de su vivienda.

“El nene tenía que hacer cuatro o cinco cuadras de más para ir a la escuela. Un kiosco donde ellos habitualmente compran queda en la esquina de la casa de Codazzi”, explicó a Radio Sudamericana Juan Ramón Riquelme, abuelo del menor.

La resolución confirma que Codazzi permanecerá preso hasta el juicio oral. Es la segunda vez en menos de dos años que el letrado de Esquina queda envuelto en un caso que involucra la desaparición de un niño en Corrientes.

La primera fue por su papel central en el supuesto desvío de la investigación por la desaparición de Loan Peña, el chico de 5 años cuyo paradero se desconoce desde el 13 de junio de 2024. El letrado fue quien llevó y presionó a Laudelina −según ella declaró− para que “plantara” un botín del niño en el barro y desviara la investigación y el rastrillaje.

Codazzi quedó detenido el 5 de mayo, un día después de que se activara la Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá S. R. El niño había sido visto por última vez el domingo 3 de mayo junto a su padre, Josías Santos Regis, al que llaman “el Brasilero”, quien huyó de Esquina tras protagonizar un ataque a balazos contra otra persona.

Codazzi era abogado defensor de Santos Regis y, según la investigación, fue quien lo sacó de la ciudad en su camioneta, llevando también al menor.

Nahuá Santos Riquelme y su padre Josias Santos Regis fueron vistos por últimas vez el domingo 3 de mayo

El 6 de mayo, una brigada de la patrulla rural encontró a Nahuá en el paraje El Duraznillo, a unos 40 kilómetros de Goya, junto a su padre, que fue arrestado en el acto. Un video filtrado mostraría a Codazzi reunido con Santos Regis y el niño momentos antes de la fuga.

Que Codazzi reapareciera implicado en un caso con un niño desaparecido en la misma zona geográfica donde se busca a Loan no pasó inadvertido. El abogado fue una pieza clave en la maniobra que intentó torcer la investigación federal por la desaparición del chico de la zona rural de 9 de Julio.

Codazzi se presentó como defensor de Laudelina Peña, la tía de Loan, luego de haber hecho lo propio con Antonio Benítez, pareja de Laudelina y uno de los principales imputados.

En un operativo nocturno que incluyó un cambio de vehículos en la estación de servicio de Desmochado y la participación del senador provincial Diego Pellegrini, Codazzi trasladó a Laudelina y a su hija Macarena desde 9 de Julio hasta la capital de Corrientes para que declarara ante el fiscal provincial Gustavo Roubineau. Lo hizo pese a que la causa ya estaba radicada en el fuero federal, ante la jueza de Goya Cristina Pozzer Penzo.

Laudelina declaró esa madrugada del 29 de junio de 2024 que Loan había sido atropellado por la camioneta del exmarino Carlos Pérez y la funcionaria municipal María Victoria Caillava cuando se retiraban del almuerzo en la casa de la abuela Catalina, y que el niño había sido enterrado.

La versión fue celebrada por el entonces gobernador Gustavo Valdés, quien escribió en sus redes sociales: “Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan”.

Laudelina Peña, la tía de Loan. Captura

Todo resultó ser falso: un mes después, ante la jueza Pozzer Penzo, la propia Laudelina admitió que había mentido. Dijo que Codazzi la había obligado a sostener esa versión bajo amenaza, aunque también reconoció haber recibido 50.000 pesos del abogado. Su hija Macarena, en una declaración anterior, había dado la misma versión: que Codazzi las amenazó con que las iban a detener, que les “dio letra” para inventar la historia del accidente y que les prometió una casa y una moto a cambio de sostener el relato.

Pero apenas cinco días antes de quedar detenido por el caso de Nahuá, Codazzi recibió una noticia favorable. El 6 de mayo, la jueza federal de Goya firmó la resolución 178/2025, por la cual archivó la causa que investigaba las supuestas amenazas y coacciones contra Laudelina y Macarena Peña, y sobreseyó al abogado “dejando a salvo su buen nombre y honor”.

La decisión se basó en un dictamen conjunto del fiscal Mariano de Guzmán. Tras una investigación que incluyó el secuestro y el peritaje de los celulares de Codazzi, informes de geolocalización de la Gendarmería, registros de cámaras de seguridad y múltiples testimoniales, el fiscal concluyó que “no se hallaron elementos” para imputarlo.

Un dato clave del dictamen: del análisis de las conversaciones de WhatsApp entre Codazzi y Laudelina, extraídas del celular de esta última, los fiscales concluyeron que “los mensajes fueron normales en la relación abogado-cliente”, sin que surgiera “alguna cuestión que hiciera presumir ninguna presión o influencia”. Del iPhone de Codazzi, desbloqueado con la clave que él mismo aportó, tampoco surgió información que respaldara las denuncias.

"Ausente": la ficha de búsqueda Loan Danilo Peña

Los fiscales también pusieron en entredicho la credibilidad de la fuente original de la denuncia. Señalaron que la declaración de Macarena Peña del 7 de julio de 2024, que dio origen a la causa, fue prestada cuando la joven estaba bajo la influencia de Nicolás Soria, el “Americano”, procesado por manipular testigos del caso Loan.

Soria acompañó a Macarena al juzgado y fue visto con un manuscrito que contenía las respuestas que ella debía dar. La jueza Pozzer Penzo acreditó que Soria ejercía un “considerable ascendiente” sobre Macarena y que desplegó “acciones concretas” para captar su voluntad y direccionar sus declaraciones.

La Cámara Federal de Corrientes reforzó esta lectura al revocar, en una resolución del 10 de abril de 2025, la imputación por amenazas contra Caillava hacia Laudelina, señalando que la propia Laudelina “se desdijo posteriormente de sus afirmaciones iniciales”.

Codazzi nunca estuvo imputado en la causa principal por la desaparición de Loan, aunque la fiscalía federal no descarta que su situación pueda cambiar durante el juicio oral contra los imputados de la falsa Fundación Dupuy, que comenzará a mediados de junio.

Además, tiene otra causa elevada a juicio por irregularidades como interventor del Registro de la Propiedad del Automotor en Esquina entre 2017 y 2018.

Por ahora, el abogado de Esquina que trasladó a Laudelina para instalar la versión del accidente, el mismo que diez meses más tarde fue sobreseído por esa maniobra, dormirá en una celda. No por el caso Loan, sino por haber facilitado la huida de un hombre con su hijo de seis años en la misma provincia donde un niño lleva casi dos años desaparecido.