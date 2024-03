Escuchar

El lunes por la noche, un hombre circulaba a bordo de su auto por el barrio porteño de Belgrano cuando, metros antes de adentrarse en el Túnel de Avenida Libertador -entre las calles José Hernández y Virrey del Pino- en sentido al centro, vio como un objeto metálico golpeó su parabrisas con fuerza. Según se desprende del parte policial al que accedió LA NACION, un caño atravesó el cristal delantero del auto con la intención de robarle al automovilista. Hoy, la Policía de la Ciudad logró arrestar al autor del hecho, quien ya tenía distintos antecedentes penales.

En los últimos días, la Unidad de Flagrancia Norte dispuso que se labren actuaciones por lesiones y el relevamiento de las cámaras de seguridad del lugar para dar con el autor del hecho. Y en las últimas horas, el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) se encontraba trabajando en el caso hasta que luego de un “exhaustivo rastrillaje”, las fuerzas de seguridad porteñas pudieron dar con el delincuente.

Fue el Ministro de Seguridad del gobierno de la ciudad, Waldo Wolff, quien en su cuenta de X dio los primeros datos sobre la captura: “A Ramiro le arrojaron un fierro desde un puente”, describió el funcionario macrista.

Y luego destacó: “Hace instantes, la Policía de la Ciudad detuvo al individuo luego de un exhaustivo rastrillaje”. Según informó Wolf, el detenido tiene más de 7 antecedentes por robo, hurto y resistencia a la autoridad.

Luego sentenció: “Necesitamos la Ley de Reiterancia para que se termine la puerta giratoria”. Wolff hace referencia al proyecto de ley que envió el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a la Legislatura porteña para reformar el Código Procesal Penal de la Ciudad con el fin de incorporar el concepto de “reiterancia”. La propuesta indica que quien resulte detenido y tenga una causa judicial abierta, espere su condena preso.

El brutal ataque

Tres días después del hecho, la víctima del intento de asalto dialogó con el trece y contó cuál fue su reacción en el instante en el que se produjo el brutal ataque. “Cuando vi ese caño enorme al lado mío no lo podía creer. Siento que volví a nacer”, dijo Ramiro, de 45 años, a Mediodía Noticias. “Me hiela la sangre cada vez que lo recuerdo”, admitió. Luego, remarcó que la primera imagen que se le vino a la cabeza tras salvarse del impacto de la barra fue la de sus hijos.

Ramiro manejaba por el túnel de Avenida Libertador cuando una caño cayó directo contra su parabrisas y lo hizo estallar

“Si mi familia hubiese estado en el auto, podría haber sido una tragedia”, exclamó con cierto alivio. Y sumó: “Pude reaccionar y seguir la marcha hasta salir del túnel y ahí llamé al 911″. A raíz del llamado del hombre de 45 años, efectivos de la Comisaría Vecina 13 se desplazaron al lugar de los hechos para llevar a cabo las correspondientes pericias y averiguaciones. El caño en cuestión fue secuestrado por las autoridades para ser inspeccionado.

Respecto de las razones por las que ocurrió el ataque, Ramiro dijo: “Lo primero que sentí fue que me lo tiraron para robarme. Después pensé que no, que nadie puede ser tan animal, pero evidentemente sí. No sería la primera ni la última vez que hacen algo así para robar”.

Días después de haber recibido la agresión, la víctima volvió a la escena del crimen. “Quería obtener más pistas sobre lo ocurrido. Me fijé si alrededor había alguna estructura que tuviera ese tipo de caño, y si la lluvia o el viento pudieron haberlo desprendido. Pero no”, expresó.

