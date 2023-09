escuchar

Sebastián Mochkovsky, el dueño del arsenal descubierto en un departamento de Palermo después de que Bomberos de la Ciudad sofocaran un incendio, sostuvo que las dos granadas de mano vinculadas a la organización Montoneros, halladas en la misma habitación donde guardaba las armas, están desactivadas. La Justicia espera el resultado de un peritaje clave para saber la capacidad explosiva de los artefactos.

El punto más importante para evaluar el delito más grave, la posible tenencia de explosivos, es el peritaje sobre las dos granadas clandestinas que se hará la semana próxima, informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

“La tenencia de explosivos es el delito más grave que se investiga tras el hallazgo de las granadas halladas en el departamento. Si alguna de las dos granadas hace alguna detonación y se logra establecer que estaba activa, Mochkovsky pasaría a tener una causa en el fuero federal y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, exRegistro Nacional de Armas) le daría de baja a todas las armas a su nombre”, sostuvieron las fuentes judiciales.

La investigación está a cargo del fiscal Matías Vila, de la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El funcionario investiga la posible comisión de los delitos de acopio de armas y tenencia ilegal de armas de guerra.

Según pudo saber LA NACION, el fiscal Vila abrió otra línea investigativa: la tenencia de un arma que posiblemente pudo haber sido sustraída. En las últimas horas, tras ver por los medios de comunicación las filmaciones del allanamiento, una persona se comunicó con Unidad de Flagrancia Norte para decir que reconoció como propia una escopeta que observó en las imágenes y que le había sido robada en la ciudad de San Nicolás. En las próximas horas le tomarán declaración.

Mochkovsky, de 53 años e integrante de la familia que fundó en Mar del Plata la empresa de juegos electrónicos Sacoa, y que en estos momentos está en la ciudad de Chigado, sostuvo que las granadas vinculadas a Montoneros están desactivadas, que las recibió de regalo de un coleccionista y que tiene toda la documentación para demostrar la tenencia legal de las armas secuestradas.

“No es mi métier, porque soy coleccionista de armas, pero puedo decir que las granadas están desactivadas. Me las regaló un coleccionista a las que le compré unas armas y me las regaló. Cuando me las entregó me dijo que estaban desactivadas y que las podía usar de pisapapeles, si quería. No le di importancia al asunto, me las regalaron y las guardé. Las miré una sola vez en mi vida. Tenemos que esperar el peritaje ordenado por la Justicia para confirmarlo”, sostuvo a LA NACION Mochkovsky durante una conversación telefónica.

Las dos granadas de mano de Montoneros halladas en Palermo Policía de la Ciudad

Respecto a los tres silenciadores secuestrados, cuyo uso está prohibido, el empresario, que además de coleccionista, es tirador y participó de competencias, explicó: “En 2001 , en medio de la crisis económica, compré una serie de armas. En ese momento, mucha gente desesperada se desprendió de pertenencias. Los silenciadores vinieron en unas bolsas con las armas que compré de forma legal y los dejé a un costado, nunca los usé. ´Mala mía´, nos los tiré. Pero sabía que no los podía arrojar a la calle”.

Sobre el arma que simula ser un bastón y que es otro punto bajo investigación del fiscal Vila, Mochkovsky sostuvo que se lo compró a un teniente coronel retirado del Ejército argentino. “El vendedor tenía los papeles correspondientes del Registro Nacional de Armas (Renar). Fui al Renar a hacer la transferencia y me dieron la correspondiente documentación”, dijo.

El empresario afirmó que la habitación utilizada como guarda de las armas de su colección tenía la habilitación correspondiente de la hoy Anmac.

“No tengo miedo de lo que pueda suceder porque todo está en regla, Tengo la documentación correspondiente. No tengo armas con la numeración limada, No debería haberse llevado las armas del departamento porque cada una tenía las credenciales. Estoy tranquilo y a la espera de que se aclare todo por parte de la Justicia”, sostuvo Mochkovsky.

Como se informó ayer, el arsenal fue hallado en un departamento del piso 15 del edificio situado en Salguero 2244, en Palermo, donde personal del cuartel Recoleta de Bomberos de la Ciudad concurrió a apagar un incendio. Tras sofocar las llamas, y una vez que entraron a revisar el inmueble, se encontraron las armas, las municiones y las granadas.