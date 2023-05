Asesinato en México. “Te voy a extrañar por siempre”, la conmovedora despedida de su amiga a Benjamín Gamond

escuchar

CÓRDOBA.- “Te fuiste tranquilo, siempre en paz Pero no te fuiste a ninguna parte. Porque te siento en todos lados. Y aunque ahora duela mucho nunca voy a dejar de nombrarte y celebrarte porque quedamos vivos en la gente que amamos. Te juro que me voy a meter al mar. Y con miedo lo voy a hacer igual. Mucha vida y mucha fiesta. Tanto amor que no entra en ningún lado. Tanta magia que las palabras no lo explican. Gracias, ️te voy a extrañar por siempre mi hermanito Benjamín”.

Ese fue el mensaje de despedida de Macarena González, la amiga de Benjamín Gamond, que estaba con él cuando hace una semana fueron atacados por machetazos en una playa de la costa oeste de México. El cordobés de 23 años murió el lunes por la tarde en el Hospital Central del DF, donde fue trasladado el domingo en gravísimo estado.

González y Santiago Lastra, su amigo de toda la vida y compañero del Tala Rugby Club, estaban con Gamond comiendo cuando los atacó Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años. Hoy ella, en su Instagram, le escribió su despedida con varias fotos juntos.

“Eras un alma sabia, eras todo amor, eras totalmente épico, tu vida un salto extremo”, dice en una parte del texto y agrega: “Millón de cosas por hacer, pero quién nos quita las miles que hicimos. Si al final siempre la vivíamos”.

Benjamín Gamond se encontraba de vacaciones cuando sucedió el ataque

Gamond había llegado el jueves de la semana pasada, junto a su amigo de la infancia, Santiago Lastra, y la novia de él, Macarena González –oriunda de Necochea–, a Lagunas de Chacahua, al noroeste de Puerto Escondido. El viernes estaban los tres almorzando en un kiosco en la playa cuando apareció un hombre “de la nada” y les empezó a pegar con un machete, desde atrás.

“Benja” sufrió dos profundos cortes en la cabeza, con fractura de cráneo y varios cortes en el rostro, además de que tenía uno de sus ojos “muy complicado”, según se explicó; quedó, desde ese mismo momento, en estado es crítico.

Sus dos amigos, que fueron atacados cuando advirtieron la agresión contra Gamond e intentaron defenderlo, registraron heridas (además de cortes, Lastra sufrió la fractura de un brazo), pero las lesiones no tuvieron la gravedad de las provocadas a su amigo. Los tres fueron atendidos en el lugar por paramédicos, los trasladaron en lancha a El Zapotalito, de allí a un centro asistencial de la localidad de Río Grande y, después, al Hospital Ángel del Mar, en la ciudad de Puerto Escondido. A Gamond lo llevaron a DF el domingo, falleció un día después.

Benjamín era oriundo de Córdoba, al igual que su amigo Santiago Lastra. Ambos jugaban en el plantel del Tala Rugby Club, de la capital cordobesa.

Benjamín Gamond jugaba al rugby en Tala Rugby Club, de la ciudad de Córdoba Facebook / Tala Rugby Clu

La Justicia mexicana planteó que el agresor habría estado drogado. El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, sostuvo que el ataque fue “sin mayor motivo aparente”. El agresor fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

Por el ataque al cordobés está detenido, desde el mismo viernes 12 de mayo, Cruz Irving Martínez Flores, un nativo del estado de Guerrero, de 21 años. Está imputado por homicidio calificado y lesiones y ya tiene prisión preventiva. Ayer se realizó, en la ciudad de Oaxaca, la audiencia de formalización de cargos.

“Sabemos que las víctimas llegaron el 11 de mayo a esa zona de la costa, buscaban instructores para practicar surf y en ese proceso, tuvieron un primer contacto con el imputado”, describió el funcionario.

Añadió que los argentinos “se hospedaron en una cabaña y cambiaron de lugar al día siguiente. Logramos establecer que el 12 de mayo, alrededor de las dos de la tarde, fueron a comer, y allí se cruzaron con el atacante.

Temas MéxicoCórdoba