Muerte en México. La hipótesis de la Justicia es que el asesino del joven cordobés estaba drogado cuando lo atacó a machetazos

escuchar

CÓRDOBA.- Mientras la familia del cordobés de Benjamín Gamond, el cordobés de 23 años que murió el lunes en México después de ser atacado a machetazos en una playa de Oaxaca, realizan los trámites para cremar su cuerpo y repatriar los restos a la Argentina, la Justicia mexicana planteó que el agresor habría estado drogado.

En una conferencia de prensa, el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, sostuvo que el ataque que sufrió el cordobés fue “sin mayor motivo aparente”. Rodríguez Alamilla se presentó ante la prensa porque el lunes pasado, en Puerto Escondido, fue asesinado un turista canadiense, baleado por la espalda. Sobre ese caso dijo que hay “líneas de investigación sólidas”.

Por el ataque al cordobés está detenido, desde el mismo viernes 12 de mayo, Cruz Irving Martínez Flores, un nativo del estado de Guerrero, de 21 años. Está imputado por homicidio calificado y lesiones y ya tiene prisión preventiva. Ayer se realizó, en la ciudad de Oaxaca, la audiencia de formalización de cargos.

“Sabemos que las víctimas llegaron el 11 de mayo a esa zona de la costa, buscaban instructores para practicar surf y en ese proceso, tuvieron un primer contacto con el imputado”, describió el funcionario.

Añadió que los argentinos “se hospedaron en una cabaña y cambiaron de lugar al día siguiente. Logramos establecer que el 12 de mayo, alrededor de las dos de la tarde, fueron a comer, y allí se cruzaron con el atacante.

El relato del fiscal coincide con el que hizo Fernanda González, la mamá de Macarena, en función de lo que su hija le contó. Ante Necochea Digital apuntó que los tres jóvenes habían conocido al agresor en la lancha que los llevó al lugar. “Venía con otras personas y estuvo hablando con ellos, les dijo que era instructor de surf. Ellos hablaron como con cualquiera otra persona que se les acercaba y no lo vieron más. Cuando llegaron a la isla, él les dijo que era de ahí y que cualquier cosa que necesitaran saber iba a andar por la costa”, describió la mujer.

Sebastián Lastra, Benjamín Gamond y Macarena González habían llegado a la playa donde se produjo la tragedia hacía 24 horas. Instagram/@benjagamond

Agregó que cuando fueron a comer, lo encontraron y Gamond se le acercó y le preguntó si sabía dónde podían comprar tablas de surf. “Él los miró como si no los conociera, como sacado; entonces ‘Benja’ se fue y les dijo a los chicos ‘Me habló raro, como si no me conociera’”, contaron familiares de los turistas argentinos.

Pocos segundos después el mexicano lo atacó al grito de “¡a vos te mandaron!”. Gamond sufrió dos profundos cortes en la cabeza, con fractura de cráneo y varias heridas en el rostro; tenía uno de sus ojos “muy complicado”. Murió el lunes en el Hospital Central de la Ciudad de México, adonde fue trasladado el domingo por la crítica situación neurológica que presentaba.

En vida, Gamond había expresado su decisión de donar sus órganos, por lo que su familia decidió cumplirlo.

“Vamos a intentar donar sus órganos porque esa era la voluntad de mi hermano y de la familia. Ha entrado en un proceso para poder hacerlo porque las condiciones para eso están dadas”, comunicó Marcos Gamond, uno de sus hermanos. No se encontraron personas con necesidad de trasplante que fueran compatibles con los pulmones y el corazón de Benjamín.

Temas CórdobaMéxicoAsesinosActualidad