Astudillo Castro: los policías investigados no fueron separados de sus puestos

Investigan a policías bonaerenses por la desaparición de Facundo Astudillo Castro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2020 • 18:34

La fiscalía federal N° 1 de Bahía Blanca tiene como hipótesis de trabajo "la sospecha de que pudo haber habido una conducta abusiva por parte de agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires " en la desaparición de Facundo Astudillo Castro y ordenó la búsqueda de huellas genéticas en la camioneta policial que aparece en la última imagen conocida del joven de 22 años, cuyo rastro se perdió el 30 de abril pasado en Paraje Mayor Buratovich , en el sur de esa provincia. Serán sometidos a peritajes también los celulares de cuatro uniformados que había interceptado ese día a Astudillo Castro en la ruta 3, quien vulneró la norma de aislamiento social obligatorio en su intento de llegar a Bahía Blanca para retomar una relación afectiva con su exnovia. Pese a que el foco judicial está colocado en la actuación policial, los agentes involucrados no fueron separados de sus puestos.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni , argumentó hoy que esos uniformados no fueron desplazados "porque la justicia no encontró ni un solo elemento de prueba para vincular la desaparición de Facundo con la policía, eso no quiere decir que posteriormente surja alguna otra prueba".

Y agregó, en declaraciones a Radio Mitre: "Necesitamos saber qué fue lo que pasó, por sobre todas las cosas si están involucrados uno o varios policías de la provincia de Buenos Aires. Hasta que la justicia ordinaria estuvo investigando no había ninguna prueba ni ningún dato objetivo que involucrara a ningún policía de la provincia ".

La policía bonaerense fue apartada el jueves pasado de la investigación, luego que la justicia federal ordenase el allanamiento de la comisaría de Paraje Mayor Buratovich , donde fueron secuestrados el libro de guardia, los celulares de cuatro agentes y la camioneta policial. En ese momento el caso era tramitado en forma paralela en dos expedientes, uno por averiguación de paradero a cargo de una fiscalía provincial y otro por desaparición forzada, en manos de la fiscalía federal de Bahía Blanca.

La última imagen conocida de Facundo Astudillo Castro, el 30 de abril pasado cuando fue interceptado por la policía en Paraje Mayor Buratovich

Tras ese procedimiento federal, el fiscal provincial Rodolfo De Lucía se declaró incompetente y pasó las actuaciones al fuero federal. Tres fuerzas de seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, fueron convocadas para seguir la pista del joven desaparecido. Una unidad especial de búsqueda de personas llegó ayer a Bahía Blanca, supuesto destino del viaje de Astudillo Castro, para sumarse en la investigación.

La fiscalía provincial también había secuestrado los celulares de la exnovia de Astudillo Castro y de sus allegados en procura de encontrar datos en esa línea paralela de investigación. La Justicia federal se focalizó ahora en la actuación de los policías que habían labrado un acta a Astudillo Castro el 30 de abril pasado por violación a la cuarentena.

"En el proceso de investigación la madre pidió apartar a la policía, cosa que me pareció totalmente entendible", expresó Berni.

El ministro Sergio Berni aseguró que, por ahora, la Justicia no tiene indicios sobre la responsabilidad de policías en la desaparición de Facundo Astudillo Castro Crédito: Ministerio de Seguridad PBA

La madre del joven desaparecido había insistido en su reclamo de dejar fuera de la búsqueda a la policía bonaerense, ya que denunció que esa fuerza se negaba a realizar rastrillajes en la zona donde fue visto por última vez Astudillo Castro.

" Los primeros testigos policías que declararon han mentido , se han contradecido, hoy me entero que esos mismos policías han sido trasladados a otro lado, yo no los quiero fuera de Villarino, los quiero presos", expresó hoy Cristina Castro, madre del joven desaparecido, que marchó hoy en pedido de Justicia junto con vecinos, familiares y amigos de Astudillo Castro en la localidad de Pedro Luro, a 120 kilómetros de Bahía Blanca.

"Esta es la gente de mi hijo, estamos pidiendo Justicia, que los que le hicieron daño paguen, que me entreguen a mi hijo esté como esté y dónde esté", señaló la madre de Astudillo Castro, según consignó Télam.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria , querellante en la causa junto a la madre de Astudillo Castro, emitió un comunicado en el que se asegura que presentó el caso ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y que esa oficina internacional habría reclamado acciones urgentes. "De conformidad con la información remitida al Comité, con base en las declaraciones de testigos y en las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo", sería la respuesta de ese comité internacional al pedido de la CPM, según informó el organismo defensor de los Derechos Humanos con sede en La Plata.