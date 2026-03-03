Un vecino persiguió en su camioneta a dos ladrones que le robaron una bicicleta y atropelló y mató a uno

La madrugada todavía no había terminado en el barrio Altos del Oeste, en Las Heras, cuando un grito despertó a los vecinos: una mujer advirtió que dos ladrones habían saltado el frente de su casa y escapaban con una bicicleta. Minutos después, su pareja salió en una camioneta para intentar alcanzarlos. El recorrido terminó en el cruce de Río Diamante y Los Horcones, donde uno de los sospechosos cayó atropellado. Cuando llegó el Servicio de Emergencias Coordinado, el hombre ya estaba muerto.

Según el parte policial, el hecho ocurrió a las 6.15 de este martes. La mujer llamó al 911 después de ver que dos personas sustraían la bicicleta del domicilio y huían a pie por las calles internas del barrio. Su pareja decidió seguirlos con su vehículo y, durante esa persecución, atropelló a uno de ellos en la intersección mencionada. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó el fallecimiento en el lugar.

El hombre muerto fue identificado como César Federico González Becerra, de 34 años, quien tenía antecedentes por distintos delitos contra la propiedad. En el registro judicial figura un robo simple del 3 de junio de 2012, un robo agravado cometido tres meses después, un intento de robo simple del 19 de diciembre de 2023 y un robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, causa por la que había sido aprehendido el 17 de febrero de 2026. Todos esos antecedentes surgieron tras la verificación de su identidad en la escena.

El lugar donde ocurrió el choque en el que murió el delincuente X.com/radiomitremza

El otro sospechoso logró escapar y esta mañana era buscado en la zona por personal de la Comisaría 43ª. Aún no se precisó si participó de la maniobra en la que se produjo la muerte ni si hay cámaras de seguridad que hayan registrado la huida.

De acuerdo con la información preliminar, el vecino que salió en la camioneta para seguir a los ladrones permaneció en el lugar después del atropello y dio aviso a los efectivos que llegaron minutos más tarde. La Justicia deberá determinar si la maniobra fue accidental durante la persecución o si existió algún otro elemento que encuadre la conducta en una figura penal.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ordenó peritajes en la camioneta, el relevamiento de testimonios y el análisis de las comunicaciones con el 911 realizadas desde el domicilio. También se esperaba la autopsia de González Becerra para determinar la mecánica exacta del impacto.