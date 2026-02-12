Un subcomisario estuvo casi siete años preso por el homicidio de su pareja y terminó absuelto

Estuvo casi siete años preso. Lo acusaban de haber asesinado de un balazo en la cabeza a su pareja, Gabriela Kenyeres. Pero, el subcomisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires Alejandro Herrera terminó absuelto. En el juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de La Plata, no hubo pruebas certeras y el Ministerio Público Fiscal retiró la acusación.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Después de que la fiscal Leyla Aguilar, durante su alegato, retira la acusación que pesaba sobre Herrera, los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali dictaron la absolución.

“Había más dudas que certezas. No había pruebas certeras. La duda siempre favorece al imputado”, explicaron fuentes judiciales que participaron del debate.

Se trató, según las fuentes consultadas, de un “caso difícil”. En su alegato, la representante del Ministerio Público Fiscal explicó que no hubo autopsia, que el cuerpo fue cremado y no había un informe concluyente sobre la trayectoria del proyectil que causó la muerte de la víctima.

“ Por las pruebas reunidas y presentadas en el debate era problable que se haya tratado de un suicidio ”, dijeron a LA NACION las fuentes consultadas.

Cuando la causa fue elevada a juicio, Herrera estaba imputado por homicidio agravado en grado de tentativa. Gabriela Kenyeres, que también integraba las filas de la policía bonaerense, murió casi dos años después de haber recibido la herida de bala. Finalmente, el subcomisario fue juzgado por el delito de homicidio calficiado por media violencia de género, que prevé una pena de prisión perpetua.

La investigación comenzó el 22 de abril de 2019, cuando personal de la policía bonaerense llegó a un inmueble de la localidad de City Bell, en La Plata, tras una llamada recibida en el 911 que denunciaba que una mujer había sido herida de bala.

Kenyeres estaba gravemente herida por un impacto de bala en su cabeza y fue trasladada de urgencia por una ambulancia del Servicio Médico de Emergencia (SAME). Falleció casi dos años después. No se hizo autopsia y su familia decidió cremar el cuerpo.

La fiscal Leyla Aguilar Gentileza: 0221

“En el juicio declararon como testigos los neurocirujanos. No hubo un acuerdo sobre cuál había sido el orificio de entrada del proyectil y cuál el de salida. No había un informe de un médico legista”, explicó a LA NACION la fiscal Aguilar.

El proyectil que hirió de gravedad a la mujer policía fue disparado por su arma reglamentaria, pistola que fue hallada a los pies de Kenyeres. También, según explicó la representante del Ministerio Público, se encontró una carta de despedida y una lapicera sobre una mesa.

“Por una serie de mensajes de chat que se pudieron recuperar se determinó que Kenyeres atravesaba una crisis”, dijeron las fuentes consultadas.

Entonces, ante la falta de elementos probatorios, la fiscal Aguilar retiró la acusación por femicidio.

Tras la dictar la absolución, el tribunal ordenó la inmediata libertad de Herrera, que estuvo casi siete años en prisión preventiva.