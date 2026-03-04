Un hombre fue encontrado muerto en su oficina de Caballito: estaba maniatado y con un trapo en la boca

Un hombre fue encontrado muerto este miércoles en el interior de su oficina en Caballito. La víctima, identificada como David Walter Aguirre, tenía 55 años y estaba maniatado y con un trapo en la boca. Por el momento se desconocen las causas de muerte, aunque fuentes cercanas a la investigación sospechan que se trató de un viudo negro.

Se dio intervención a Homicidios y la Fiscalía Criminal y Correccional N°59 a cargo del Dr. Hernández.

Aguirre era CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso desde noviembre de 2024. En paralelo, trabajaba en la Universidad de Flores (UFLO) como director de la carrera de Administración desde febrero de 2018 y era docente de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, brindaba esta misma materia para el programa UBA XXII de Educación Universitaria en las Cárceles, en particular en la Unidad Penal N°2 de la cárcel de Devoto.

Previamente se había desarrollado como profesor asociado de la Facultad de Administración de la UFLO, donde enseñó en materias de organización y simulación de empresas y estrategias empresariales. Fue docente adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y el Colegio del Pilar.

Siempre asociado con la enseñanza, había trabajado como consultor en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires en 2011 como parte del Programa Conectar Igualdad, donde realizó relevamientos en los distritos de Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy. También capacitó a docentes en diseños curriculares del área de Economía y Administración. Anteriormente había sido consultos de diversas empresas desde 2008 hasta 2011.

En su perfil de LinkedIn, dos personas que lo conocían le brindaron halagos en forma de recomendaciones. Un profesor de matemáticas llamado José escribió: “David es un docente sumamente responsable yproactivo enlas áreas en las que se lo designen, siempre arrojando iniciativas muy interesantes de abordar en equipo. Por otro lado es muy buen compañero. El trato y trabajo en equipo con él es muy ameno”.

Andrea, una especialista del SIGEN, sumó: “Destaco de David, entre otras cualidades, que realiza su labor docente con compromiso, dedicación y profesionalismo”.

Noticia en desarrollo