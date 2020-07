Avellaneda: fue excarcelado el policía que mató a un ladrón con 18 disparos

Una jueza consideró que la actuación del agente fue un "exceso en la legítima defensa" Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2020 • 21:44

Fue excarcelado el policía federal que a fines de mayo pasado mató de 18 balazos en Avellaneda a un joven que lo asaltó tras haber acordado la venta de una PlayStation a través de una red social. La jueza entendió que se trató de un caso de "exceso en la legítima defensa" , a pesar de que el fiscal había pedido que siguiera detenido.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que la decisión de excarcelar a Osvaldo Nicolás Rendichi, de 24 años, fue adoptada por la jueza de Garantías de Lomas de Zamora Brenda Madrid, quien recaratuló la causa por un delito más leve, a pesar de que el fiscal Elbio Laborde había solicitado la prisión preventiva del policía por "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego" en perjuicio de Lucas Barrios , de 18.

Ante esta decisión, el policía recuperó de inmediato la libertad, a pesar de que seguirá bajo investigación por la muerte del joven.

"Veo que quieren dejar el crimen en la nada; me parece que la jueza está actuando mal porque (el acusado) no tenía derecho de acribillarlo así, voy a llegar hasta lo último, esto no va a quedar así", dijo a Télam David Barrios, padre del joven asesinado.

El hecho se registró durante la tarde del 30 de mayo, en Pinzón al 1500, a pocas cuadras del estadio del Club Atlético San Telmo , ubicado en el límite entre la Isla Maciel y Villa Tranquila, en Avellaneda. Según la declaración del policía, este había pactado a través de una red social la compra de una PlayStation 4 por $ 17.000 y se dirigió, sin uniforme y junto con su hermano, a encontrarse con el supuesto vendedor.

Al llegar al lugar, un joven se acercó y le pidió que lo acompañase unos 20 metros por un pasillo del barrio, tras lo cual apareció otro hombre que amenazó al policía con fines de robo. De acuerdo con su testimonio, Rendichi se identificó como policía y desenfundó su pistola Bersa calibre 9 milímetros, momento en que el asaltante efectuó un tiro y él repelió la agresión con cuatro disparos.

Sin embargo, el padre del joven asesinado rechazó la declaración del policía sobre un presunto enfrentamiento. "Yo estaba laburando a unos 30 metros del lugar donde fue todo, vi que el auto pasó y de repente escuchamos los balazos, pero nada que ver con lo que dijo el policía sobre que hubo un enfrentamiento porque los 18 tiros que se escucharon fueron de una misma pistola, la de él", afirmó a Télam.

Lucas Barrios, de 18 años, murió al recibir 18 disparos en las cercanías de la cancha de San Telmo Fuente: Télam

El hombre agregó que Rendichi "se puso el arma en la cintura y bajó de nuevo, ahí se escuchó otro tiro que la gente dice que le pegó en el pecho" y reiteró que su hijo "no disparó en ningún momento". Y agregó: "Vino a matarlo, lo ejecutó para hacer justicia por mano propia".

Tras los disparos, el efectivo se dirigió rápidamente a la comisaría 1a. de Avellaneda, donde fue detenido y dio su versión de lo sucedido, entregó su arma reglamentaria y una pistola 9 milímetros marca Tanfoglio que habrá que determinar si la portaba un tercero, como dijo el acusado.

Barrios por su parte fue llevado con múltiples heridas de bala al hospital Fiorito, donde falleció y se determinó que presentaba 23 orificios, de los cuales 18 eran de "entrada".

El fiscal Laborde, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada en Avellaneda, dispuso el arresto del efectivo Rendichi, por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" pero, ahora, la causa fue recaratulada por la jueza Madrid, quien consideró que se trató de un "exceso" al defenderse del intento de robo.

En su edición de ayer, LA NACIÓN consignó el aumento en la cantidad de delincuentes muertos durante enfrentamientos con integrantes de fuerzas de seguridad en Buenos Aires. Fueron 17 los casos de tiroteos mortales con esas características registrados el mes pasado. El promedio anual es de 47 ladrones fallecidos en tiroteos con policías, según los datos relevados desde 2016 por la Procuración General de Buenos Aires. Esa cifra ya se alcanzó este año, ya que ayer se conoció que otro asaltante fue abatido por un policía, en ese caso en la localidad de Rafael Castillo, por lo que se contabilizan 46 decesos desde enero pasado .

Al igual que lo ocurrido en Avellaneda, la mayoría de los casos tuvo a los policías como víctimas de un robo.