Oficializaron en un acto el hito de la construcción de la nueva costanera de Esquina, que llevará el nombre de "avenida Diego Armando Maradona"

Miguel Braillard Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de diciembre de 2020 • 15:36

La ciudad de Esquina se conmovió ayer con un acto en el que se le rindió homenaje a Diego Armando Maradona. No podía ser de otra manera, ya que se trata, nada menos, que del lugar donde nacieron sus padres, allí, en Corrientes.

La avenida costanera, que ahora lleva el nombre del Diez, está en proceso finalización de obra y en los primeros meses del año próximo estará terminada. El intendente de Esquina, Hugo Benítez, recibió en su despacho a Ana Maradona, hermana del astro, y a Matías Morla, exrepresentante legal de Diego. A la hermana mayor le dio las partidas de nacimiento de Don Diego y de Dalma Salvadora Franco, Doña Tota.

Para el día de la inauguración final habrá un acto especial y en el inicio de la Costanera habrá una escultura con la imagen del astro junto a sus padres.

Además del acto protocolar de la entrega de las partidas de nacimiento enmarcadas, la hermana mayor de Maradona participó de "Las diez del 10", la cruzada solidaria que inició Diego y que seguirá recorriendo el país por intermedio de la figura de sus hermanas.

Evento en Esquina, Corriente, por "las 10 del Diez", la cruzada solidaria que había iniciado Diego Maradona y que ahora continúan sus hermanas

El 26 de diciembre, Claudia, la menor, visitará un cuartel de Bomberos Voluntarios de Benavídez y también al padre Andy, un sacerdote que tenía mucho diálogo y confianza con Maradona, con el propósito de prestar colaboración a barrios humildes.

En Esquina se entregaron juguetes a niñas y niños y ayuda a representantes de diversos merenderos de la localidad. Ana se emocionó hasta las lágrimas con un vídeo que recorrió la infancia de ella en Corrientes y fotos inéditas de Diego en sus visitas a la localidad. El intendente, además, declaró "Hijo dilecto" de Esquina a Maradona, acompañando una filmación en la que se ve al Diez definiendo el lugar donde nacieron sus padres como "el mejor del mundo".

Evento en Esquina, Corriente, por "las 10 del Diez", la cruzada solidaria que había iniciado Diego Maradona y que ahora continúan sus hermanas

Tanto Ana Maradona como Matías Morla tuvieron palabras muy sentidas para recordarlo. "Diego siempre preguntaba si este pueblo lo iba a querer siempre, y lo que estamos viviendo en Esquina es una muestra de eso. Creo que él se lo ganó y yo voy a seguir con su legado y su deseo, que era estar siempre junto a quienes lo necesitan", expresó el abogado. "Él también fue, es y será un Diez como hermano", lo definió Ana entre abrazos.

"Les agradezco con el alma el amor que siempre tuvieron para mi hermano, nunca lo voy a olvidar", dijo, con la voz temblorosa por la emoción, mientras se descubría una placa que dejó oficialmente inaugurada la avenida Costanera Diego Armando Maradona en Esquina, ciudad que el Diez amaba.

Ana, la hermana mayor de Diego Maradona, recibe del intendente de Esquina las partidas de nacimiento de sus padres, nacidos en esa ciudad correntina, al igual que ella

En el acto oficial, además de declarar Huésped de honor a la hermana mayor, también recibió tal distinción el doctor Matías Morla, quien fuera representante y amigo personal de El Diez. El abogado es el titular de Sattvica, la empresa poseedora de la marca Maradona, el 50% de cuyos ingresos generados como regalías a partir del fallecimiento serán destinados a las hermanas del astro.

"Si algo me pasa a mí quiero que te hagas cargo de mis hermanas, que no les falte para comer. Y si a vos te pasa algo, yo me voy a hacer cargo de tus hijos", le había dicho tiempo atrás Diego a Morla, según contó a LA NACION el abogado. Aquella decisión se inscribe en ese compromiso, dijo. Por eso, además, se ofreció para representar legalmente a las hermanas del astro como particulares damnificadas en la causa que investiga la muerte del Diez. La relación del abogado con María Rosa, Elsa, Claudia, Rita y Ana es muy estrecha.

El final del acto fue a puro chamamé y con el clásico sapucai, que en medio de un respetuoso silencio fue dirigido hacia el cielo con la intención de que Diego pudiese escucharlo.

Conforme a los criterios de Más información