Un violento accidente de tránsito el domingo por la mañana en la autopista Rosario-Santa Fe dejó como saldo la muerte del cantante de un grupo de cumbia local. La víctima fue identificada como Elías Morel, líder de la banda El Sabor de la Cumbia y un reconocido referente de la música tropical.

El siniestro vial se registró en el kilómetro 141 de esa vía, a la altura de Santo Tomé, pasadas las 9, informaron las fuentes policiales consultadas por LA NACION. Por causas que las autoridades policiales y los peritos todavía intentan establecer, una combi Renault Master que circulaba por esa transitada autopista colisionó de atrás a un camión cisterna que circulaba en el mismo sentido, en dirección a la ciudad de Santa Fe.

Murió un cantante de cumbia en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe. Policía de Santa Fe

Murió un cantante de cumbia en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe. captura de redes

El fuerte golpe provocó que el conductor del vehículo de menor porte falleciera en el acto debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El cuerpo del hombre quedó atrapado dentro del habitáculo del rodado. Más tarde, se confirmó que la víctima fatal era Morel.

Debido a que el camión cisterna trasladaba gas butano, que es material inflamable, se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, lo que derivó en el corte total de la autopista en ambos sentidos de circulación durante varias horas. Se comprobó luego que no hubo fuga pese a la colisión. La investigación del incidente vial quedó en manos de las autoridades judiciales competentes.

Murió un cantante de cumbia en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe. @elias.morel.5268

El cantante, que lideraba el grupo “El Sabor de la Cumbia”, era una figura reconocida en el ambiente tropical santafesino. “Se te va a extrañar, gordito querido. Fuerza para toda su familia”, escribieron en las redes de la víctima.

Murió un cantante de cumbia en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe. @elias.morel.5268

“Se nos fue una persona hermosa, de esas que donde pasan dejan alegría, de esas que ni bien conoces ya te haces amigo, de las que siempre están apoyando a quien necesita; se nos fue un herrero”, fue otro de los mensajes para recordar al cantante fallecido.