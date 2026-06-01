Crimen de Agostina Vega: cuándo estarán los resultados de la autopsia y qué respuestas deberían ofrecer

En las próximas horas se podría conocer el informe preliminar de la autopsia practicada sobre los restos del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, crimen por el que está detenido Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima.

El informe preliminar de la autopsia le podría permitir al fiscal Raúl Garzón conocer la causa de la muerte y reconstruir la mecánica del homicidio.

Entre otras cuestiones, se podría saber si Agostina fue víctima de un ataque sexual antes de morir y, además, conocer una data más precisa del momento del fallecimiento.

Los restos de la adolescente fueron hallados el sabado a la tarde en la zona de Ampliación Ferreyra. Había desaparecido una semana antes, el 23 del mes pasado.

Según el fiscal Garzón, el homicidio habría ocurrido “en las primeras horas de su desaparición, entre las 22.30 del sábado y la 1 o 2 del domingo”.

Barrelier habría actuado solo en el momento de asesinar a la menor. Para los investigadores, la mató en su domicilio, situado en el barrio Cofico, donde la adolescente llegó el sábado pasado e ingresó con él, según pudo observarse en la grabación de una cámara de seguridad.

El fiscal agregó que el cuerpo habría sido traslado el pasado lunes al lugar donde fue hallado. Los restos estaban enterrados y fueron descubiertos por la participación de uno de los perros adiestrados para encontrar personas sin vida.

“Hemos encontrado restos humanos que tienen un 98 por ciento de posibilidades de que sean de Agostina” dijo el fiscal Garzón, que aseguró, además, que esperará el resultado de ADN para terminar de identificar oficialmente a la víctima.

El móvil del homicidio no está claro. Si, a partir del resultado preliminar de la autopsia, se determina que la adolescente fue víctima de un ataque sexual podría profundizarse lahipótesis de que el asesinato se cometió para ocultar el delito anterior.