Bajó a hacer una entrega y le robaron el auto: el video de la impactante persecución por las calles porteñas

Un ladrón de 44 años fue detenido en las últimas horas por la Policía porteña tras una intensa persecución por las calles de la zona sur de la ciudad. Minutos antes, el delincuente se aprovechó de un hombre que había descendido de su rodado para entregar un pedido y le sustrajo el automóvil que había quedado en marcha.

El lunes por la tarde, pasadas las 14, la víctima bajó de su auto Renault Logan gris oscuro para dejar un paquete en el cruce de la avenida 27 de febrero y Sáenz, en el barrio de Nueva Pompeya, y, como el trámite demoraría poco tiempo, decidió dejar encendido el rodado. Fue entonces que el delincuente se aprovechó de la situación y huyó con el vehículo, informaron las fuentes policiales ante la consulta de LA NACION.

Bajó a hacer una entrega y le robaron el auto: espectacular persecución por las calles porteñas

Inmediatamente, tras haberse radicado la denuncia por robo, personal de la División Anillo Digital comenzó una persecución en tiempo real hasta que lograron interceptar el auto en Ferré y Erezcano, a unas cinco cuadras del robo. El ladrón fue reducido en el lugar y al verificar su identidad se constató que tenía un pedido de captura vigente por rebeldía, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 1.

En el interior del vehículo, en tanto, se hallaron seis paquetes cerrados con remitos y diversa documentación que el propietario debía entregar.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 5, a cargo de Manuel Campos, Secretaría 116 de Tamara García, que ordenó la detención del imputado por hurto, el secuestro del rodado y la devolución de los elementos incautados.

Otras persecución para atrapar a un hombre que se robó una camioneta

Ese mismo lunes, pero a la noche, otra persecución policial tuvo lugar en el cruce de las autopistas Cámpora y Dellepiane para atrapar a un hombre que circulaba con una camioneta robada. Tras un recorrido de varios kilómetros que incluyó tiros por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad, el delincuente chocó el rodado contra un camión y fue detenido.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30 cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes identificaron que una Toyota Hilux que circulaba por Avenida 27 de Febrero -en el barrio porteño de Villa Soldati- era robada.