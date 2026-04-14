Una mujer que estaba junto a su hijo tiró las llaves del auto para que no se lo robaran y les dispararon por la espalda

Un violento hecho de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza, cuando una madre y su hijo menor de edad fueron interceptados por dos delincuentes cuando se disponían a salir de su casa en su auto.

La mujer se bajó con las llaves y las tiró sobre las rejas de una casa cercana, lo que impidió que los ladrones pudieran escapar.

El incidente fue captado por la cámara de seguridad de una vivienda vecina, que mostró el momento exacto cuando las víctimas habían arrancado la marcha y los delincuentes les cortaron el paso y los apuntaron con armas de fuego. La mujer y el niño obedecieron la orden e incluso se puede ver al menor con los brazos en alto en señal de rendición.

Los dos hombres se subieron al automóvil y, al notar que faltaban las llaves, volvieron a bajarse y dispararon varias veces contra ellos, pero ninguna de las balas llegó a dar en el blanco.

Finalmente, los delincuentes se dieron a la fuga sin lograr concretar el robo.

El intento de robo que sufrieron una mujer y su hijo

Según consignó el medio ANDigital, la causa quedó ahora en manos de la UFI en turno del Departamento Judicial La Matanza, que busca identificar a los autores del ataque a partir de lo captado por otras cámaras de seguridad de la zona y testimonios de vecinos.

Ataque motochorro

Apenas días antes, otro hecho de inseguridad ocurrió en Almirante Brown cuando un hombre que esperaba el colectivo murió luego de ser sorprendido por dos delincuentes a bordo de una moto que le dispararon y le robaron la mochila.

El incidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana del viernes, cuando la víctima −identificada como Darío Gabriel Mansilla, de 46 años− fue interceptada por los dos delincuentes en la intersección de las calles Languenheim y Carlos Diehl, en la localidad de Longchamps.

Tal como muestran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, el hombre se resistió unos segundos a entregar sus pertenencias y ahí fue cuando los ladrones le apuntaron y le dispararon con un arma de fuego.

El robo que sufrió el hombre en Almirante Brown

Si bien los peritajes posteriores determinaron que la bala impactó en el brazo derecho de Mansilla, las imágenes mostraron que el hombre se tomó el pecho y cayó al piso al instante. Los dos ladrones tomaron sus pertenencias −entre las que se encontraban la mochila con ropa, documentos y celular perteneciente a su empleador− y huyeron en la moto.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de Seguridad bonaerenses, la víctima fue hallada sin vida tendida en la calle por vecinos de la zona que hicieron la denuncia al 911. El personal médico de la policía constató la herida en el brazo y la esposa de la víctima, que se presentó en el lugar, explicó que Mansilla padecía problemas cardíacos, lo que se sumó como una posible causa de la muerte, que es motivo de investigación.

“Cuando llegué ya estaba tirado ahí. Dicen que el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) tardó dos horas en llegar, una y media, seguro”, contó este domingo una comerciante local en diálogo con LN+.