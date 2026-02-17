En veinte segundos, amenazaron con armas a un jubilado para robarle el auto en Lanús

Luis, un jubilado de 67 años, se convirtió en una nueva víctima de los ladrones de vehículos. En veinte segundos, dos delincuentes armados le apuntaron y amenazaron con matarlo para que entregara su Fiat Palio cuando salía de la cochera de su casa, en Lanús.

El violento episodio ocurrió el último domingo en Marco Avellaneda y Florida, a doscientos metros de donde, el 9 de agosto de 2023, dos delincuentes mataron a Morena Domínguez, de 11 años, cuando llegaba a la escuela Almafuerte.

El asalto ocurrió minutos después de las 6. Luis fue sorprendido por dos asaltantes que descendieron de un Fiat Uno que habían robado una hora antes.

Mientras el tercer ladrón se quedó en el Fiat Uno, sus cómplices apuntaron con armas al jubilado y se apoderaron del Fiat Palio Weekend de la víctima.

Robo de un auto en Lanús

“ Huyeron para el lado de Villa Caraza. Acá no hay muchos secretos. Después de robar, los delincuentes se van para Villa Caraza o para Villa Diamante. Con los vecinos hicimos varios reclamos para que pongan seguridad, pero nadie hizo nada ”, expresó Luis.

Según Luis, a pesar que se trata de una zona transitada por líneas de colectivos, no hay patrullajes de los móviles policiales. “ Cuando fui a la comisaría a hacer la denuncia no tenían elementos. La culpa no es de los policías. Hacen lo que pueden ”, agregó la víctima del robo.

Luis pudo recuperar su vehículo. Pero no por obra de la policía. Junto con un familiar salió a recorrer la zona y, tres horas después del robo, lo encontró a la vuelta de una estación de servicio, en Villa Diamante.

“La dejaron bien estacionada. Estaba chocada en un costado. A excepción de la llave no le faltaba nada Después, me enteré que con mi auto, los ladrones realizaron un raid delictivo y le robaron el vehículo a una mujer. Así lo chocaron”, expresó Luis, con resignación.

El caso de Luis no fue un hecho aislado. Formó parte del universo de vehículos que se roban en Argentina y, especialmente en el conurbano.

Según las cifras oficiales, en nuestro país 94.500 robos de vehículos en un año. La cifra indicó que por día se sustrajeron 260 vehículos en todo el país. Se trata de uno de los delitos que más creció en Argentina en los últimos cinco años. Desde 2021 a la actualidad la cantidad de robos de vehículos aumentó 54 por ciento, según el estudio realizado por el organismo oficial que ejerce la superintendencia de seguros en el país.

Entre 6 y 7 de cada diez robos fueron concretados mediante la aplicación de la violencia por parte de los delincuentes, concluyó el análisis realizado por una de las empresas que concentra una parte importante del servicio de monitoreo satelital de los vehículos asegurados. Esto significa que los niveles de violencia se mantuvieron constantes con respecto al año anterior.

El estudio oficial indicó que de los 94.500 vehículos robados, el 55 por ciento fueron automóviles y camionetas. Mientras que el 44 por ciento de las denuncias fueron por robos de motos.

Una de las modalidades de robos de vehículos que tuvo explosión en los últimos años, se conoce en el mundo delictivo como “ir de bondi”. En esta modalidad, los asaltantes cambian de auto como de colectivos.

Se trata de robar la mayor cantidad de automóviles en un raid delictivo que se sabe cuándo comienza y que termina cuando eligieron el vehículo al que le pudieron sacar la mayor cantidad de autopartes posibles. Esa fue la modalidad delictiva de la que fue víctima Luis, en Lanús.