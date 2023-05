Batán: lo desmayó de una patada en la cabeza a la salida de un boliche y le siguió pegando en el piso

escuchar

Un joven de 20 años fue víctima de una brutal golpiza cuando salía de un boliche de la localidad de Batán, partido de General Pueyrredón, el sábado pasado. Otro hombre le dio una patada en la cabeza y lo desmayó, luego, siguió golpeándolo en el piso, de acuerdo con lo que se ve en un video de la agresión que fue difundido por un vecino.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del sábado, en la puerta del local “Momentos Bailables”, ubicado en Avenida Centenario, entre Hugo del Carril y calle 149. Dos grupos comenzaron a pelearse y uno de los jóvenes cayó al suelo luego de recibir una patada en la cabeza. Según se ve en las imágenes, tomadas por un testigo, el agresor continúa golpeándolo a pesar de que la víctima se encuentra inmóvil.

“A mi hermano no le pega, a mi hermano no le pega” es lo que se le escucha decir al hombre que golpea al joven desvanecido. Luego se acerca una joven y lo auxilia.

De acuerdo a lo que informaron fuentes extraoficiales al medio 0223, el agredido fue hospitalizado, se encuentra fuera de peligro y aún no radicó ninguna denuncia formal.

Fue un vecino de Batán el que compartió las imágenes con ese medio y aseguró, en referencia al joven asesinado en Villa Gesell en enero de 2020 por una patota: “No podemos seguir así. Este chico no murió de milagro. No queremos tener otro Fernando Báez Sosa. Yo tengo un hijo de 18 años y no quiero que termine así”.

Por otra parte, el vecino dijo que los efectivos de la comisaría 8va de Batán se encontraban en el lugar y no intervinieron en absoluto, ni antes, ni después.

